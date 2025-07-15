قمة دبي العالمية للضيافة تستشرف فرص الاستثمار في القطاع

أعلنت القمة العالمية لمستقبل الضيافة عن تأكيد مشاركة أول 50 شخصية من كبار قادة قطاعي الضيافة والسياحة كمتحدثين رسميين في فعاليات القمة، التي تستضيفها مدينة جميرا في دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر المقبل.

وتشهد القمة، التي تعد المنصة الأبرز للاستثمار في قطاع الضيافة على مستوى الشرق الأوسط، مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وقادة الفكر من مختلف المجالات المرتبطة بالضيافة والسياحة والإعلام والتعليم.

وتُعقد دورة هذا العام تحت شعار «حين تقود الرؤية مسارات التطوير، تتبعها الاستثمارات»، تأكيداً على أهمية الرؤى الاستراتيجية في توجيه الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي. يمكنكم الاطلاع على قائمة المتحدثين المؤكدين عبر الرابط هنا. علماً بأن القائمة تشهد تحديثات مستمرة مع انضمام المزيد من المشاركين.

وقال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا بينش» العالمية المنظمة للقمة العالمية لمستقبل الضيافة: «تفصلنا ثلاثة أشهر فقط عن انطلاق فعاليات القمة، إلا أن التحضيرات تسير بوتيرة متسارعة منذ اللحظة التي أسدلنا فيها الستار على نسخة العام الماضي. لقد تم تأكيد مشاركة نخبة المتحدثين الأوائل، وسجل بالفعل المئات من الشخصيات المرموقة والخبراء لحضور أبرز قمة استثمارية فندقية في المنطقة».

وأضاف: «تواصل القمة العالمية لمستقبل الضيافة تطورها عاماً بعد عام، ويسعدنا الإعلان، في هذه المرحلة المبكرة، عن مشاركة أول 50 متحدثاً وجدول أعمال غني ومتجدد. ونتطلع هذا العام إلى استقبال عدد من المتحدثين المرموقين الذين اعتادوا مشاركتنا النقاشات، إلى جانب أسماء بارزة تنضم إلينا للمرة الأولى، في وقت يجتمع فيه مجتمع الاستثمار العالمي في الضيافة والسياحة بدبي في أكتوبر المقبل».

ومن المتوقع أن تستقطب القمة العالمية لمستقبل الضيافة أكثر من 1600 مندوب ومشارك، حيث ستقدّم برنامجاً متكاملاً يتناول أبرز الفرص والتحديات والاتجاهات المؤثرة في القطاع عبر ثلاث منصات رئيسية، إلى جانب قاعات مخصصة لورش العمل ومناطق للنقاش والحوار التفاعلي.

ويتمحور برنامج القمة العالمية لمستقبل الضيافة حول شعار القمة هذا العام «حين تقود الرؤية مسارات التطوير، تتبعها الاستثمارات»، ويغطي مجموعة شاملة من المحاور تشمل الاستثمار والابتكار والاستدامة والتوظيف والتكنولوجيا واتجاهات السياحة.

ويتضمن جدول الأعمال كلمات رئيسية، وجلسات حوارية، وعروضاً تقديمية، ونقاشات موائد مستديرة، تُعقد عبر منصات متعددة. ويمكن الاطلاع على أحدث المستجدات حول المتحدثين ومحاور النقاش من خلال متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة العالمية لمستقبل الضيافة.

وتركز دورة هذا العام من القمة العالمية لمستقبل الضيافة على الاستثمار العالمي في قطاع الضيافة، مع تسليط الضوء على المشاريع قيد التطوير، ونماذج التمويل، ومؤشرات أداء الفنادق. كما يشهد عام 2025 عودة «أجنحة الدول»، حيث ستعرض كل من الصين وإيطاليا وجزر المالديف والفلبين، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، أبرز فرصها الاستثمارية في مجالي الضيافة والسياحة.

كما يعود منتدى المساكن ذات العلامات التجارية في دورة هذا العام من القمة، استجابة للاهتمام المتزايد بهذا القطاع الذي يشهد توسعًا ملحوظًا على مستوى العالم. ويستعرض المنتدى آفاق هذا النمو من خلال نقاشات معمّقة بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال