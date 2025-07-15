ورشة عمل في دبي تبحث سبل تعزيز قدرات التصنيع الوطنية

نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية، ورشة عمل تثقيفية تهدف إلى تمكين شركات التصنيع من مواصلة تنفيذ خططها التوسعية على المستوى العالمي وتعزيز صادراتها وتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية وحلول الطاقة المستدامة.

تلعب مدينة دبي الصناعية، التي تعد من مجمعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، منذ أكثر من 20 عاماً دوراً محورياً ضمن قطاع التصنيع في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شاركت في ورشة العمل، التي تأتي في إطار سلسلة فعاليات «حوارات مدينة دبي الصناعية»، نخبة من أبرز قادة القطاع وأصحاب المصلحة في مجتمع مدينة دبي الصناعية، تأكيداً على دعم هذه الوجهة الصناعية الرائدة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تتمحور حول أولويات تشمل تعزيز نمو الصادرات وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية لقطاع التصنيع وجذب الشركات العالمية إلى دبي.

ومتحدثاً نيابة عن مدينة دبي الصناعية، أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن القيادة الرشيدة في دبي ودولة الإمارات أرست ركائز راسخة وقوية للقطاع الصناعي الوطني، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية في تعزيز التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ودعم جهود التنويع الاقتصادي.

وقال: «ينجح مجتمعنا المتنامي من شركات التصنيع العالمية والإقليمية الرائدة في مواصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي ودولة الإمارات، بما يسهم في ترسيخ علامة «صنع في الإمارات» وتمكينها من الوصول إلى كل أنحاء العالم. ونؤكد في مدينة دبي الصناعية التزامنا الراسخ بمواصلة تمكين الشركات من توظيف إمكاناتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33».

وقد وفرت هذه الورشة التي تم تنظيمها في مدينة دبي الصناعية منصة بارزة للتواصل وتبادل المعرفة، حيث ساهمت في تعزيز الحوار الهادف إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة، عبر التعاون الوثيق والمثمر بين القطاعين العام والخاص.

وتضمن جدول أعمال هذه الورشة جلسات تثقيفية حول برنامج دبي لدعم الصادرات والمبادرة الصديقة للطاقة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز القيمة الوطنية ودعم الثورة الصناعية الرابعة. وقد تسنى أيضاً للمشاركين فرصة التواصل مع ممثلي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي للنظر في كيفية الاستفادة من مثل هذه البرامج وتصميمها وفقاً لاحتياجاتهم بما يتماشى مع أهدافهم وطموحاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة تيكوم أطلقت مدينة دبي الصناعية في عام 2004، لتسهم من خلال موقعها الاستراتيجي في رسم مستقبل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة. تضم مدينة دبي الصناعية أكثر من 1.100 عميل من أبرز شركات التصنيع العالمية والإقليمية وما يزيد على 350 مصنعاً دخل حيز التشغيل، بما يعزز دورها المحوري ضمن سلسلة التوريد العالمية ومساعيها الدؤوبة الرامية إلى تمكين الشركات الصناعية من الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية.

ويسهم موقع مدينة دبي الصناعية الاستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لـ «قطارات الاتحاد» وشبكة الطرق الرئيسة في تسهيل الوصول إلى قاعدة واسعة من الأسواق الاستهلاكية من قلب دبي، التي تعد وجهة عالمية رائدة للتجارة والسياحة على بعد 8 ساعات جواً من ثلثي سكان العالم.

تعد مدينة دبي الصناعية من مجمعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمع دبي للعلوم.