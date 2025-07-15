مبادلة تعلن عن الاستثمار مجدداً في «بي سي آي فارما سيرفسيز» العالمية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» ، شركة الاستثمار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إبرام اتفاق لضخ استثمار جديد في شركة "بي سي آي" فارما سيرفسيز "بي سي آي"، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال تطوير وتصنيع الأدوية بالنيابة، تركز على العلاجات البيولوجية المبتكرة. ويأتي استثمار مبادلة ضمن صفقة استراتيجية مشتركة بقيادة شركة بين كابيتال (Bain Capital) والمستثمر الرئيسي الحالي كولبيرغ (Kohlberg)، كما ستواصل مجموعة بارتنرز دعمها للشركة من خلال الدخول في استثمار أقلية.

يمثل هذا الاستثمار استمراراً لدعم مبادلة لشركة "بي سي آي"، بعد استثمارها الأول إلى جانب كولبيرغ في عام 2020. جدير بالذكر أن شركة "بي سي آي" استطاعت إطلاق أكثر من 450 منتج بنجاح خلال السنوات الخمس الماضية، وتواصل تعزيز سجلها الحافل الذي يمتد لخمسين عاماً في مجال خدمات الصناعات الدوائية، ما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتحسين فرص حصول المرضى على رعاية صحية متطورة.

وقالت كاميلا لانغيل، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الاستثمارات الخاصة في مبادلة: "تُعد شركة بي سي آي من أفضل استثماراتنا في قطاع الرعاية الصحية، وهي دليل على ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين مستثمرين ذوي رؤية طويلة الأمد وفرق إدارة قوية لتعزيز النمو، وخلق القيمة، وتحقيق نتائج صحية أفضل للمرضى حول العالم. وسنواصل تركيزنا على فرص مماثلة في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في ظل التوجه المتزايد من شركات الأدوية للاستعانة بمصادر خارجية للقيام بالأنشطة الحيوية غير الأساسية يتوافق مع التزامنا بتلبية للاحتياجات السريرية على المستوى العالمي، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وتوسيع فرص الحصول إليها".

وأضافت مينا حمودي، رئيس وحدة الرعاية الصحية في مبادلة: "يأتي قرارنا بالاستثمار مجدداً في شركة «بي سي آي» تأكيداً لقناعتنا الراسخة برؤية الشركة وقيادتها وإمكاناتها على المدى البعيد. وفي هذه المرحلة المفصلية، يسعدنا الترحيب بشركة «بين كابيتال»، كشريك معنا، باعتبارها من أبرز المستثمرين في مجال الرعاية الصحية ولها خبرة واسعة في تنمية شركات خدمات الصناعات الدوائية، ودخولها كشريك. ونتطلع إلى شراكة بنّاءة مع «بين» و«كولبيرغ»، وإلى تعاون وثيق مع فريق إدارة «بي سي آي» المتميز، في المرحلة المقبلة من النمو المتسارع الذي تشهده الشركة".

وسيمكّن رأس المال الجديد شركة»بي سي آي" من التركيز على مبادرات النمو العضوي وغير العضوي، بما في ذلك توسيع مجموعة خدماتها وانتشارها الجغرافي. ومع استمرار نمو الطلب العالمي على العلاجات البيولوجية والأدوية المتخصصة، سوف تستهدف الاستثمارات المستقبلية للشركة توسيع قدراتها الحالية في مجال التعبئة والتغليف المعقم للأدوية القابلة للحقن، إلى جانب تعزيز طاقتها التصنيعية في إنتاج الأدوية عالية الفعالية والتقنيات التصنيعية المتخصصة. كما سيسهم هذا الاستثمار الاستراتيجي في تمكين الشركة من مواصلة استثماراتها الكبيرة في الولايات المتحدة، بما يعزز البنية التحتية الحيوية لتصنيع الأدوية وسلاسل التوريد في البلاد.