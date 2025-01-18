«زيديدا» توسع أعمالها عالمياً بمقر جديد في الإمارات

أعلنت «زيديدا» ZEDEDA، الشركة المتخصصة في إدارة وتنسيق حوسبة الحافة، عن افتتاح مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط في أبوظبي واستثمارات استراتيجية جديدة من Alpha Wave Incubation وصندوق Prosperity7، وهو صندوق رأس مال استثماري متنوع تابع لشركة أرامكو فنتشرز، ما يمثل توسعاً كبيراً لعملياتها العالمية.

ويأتي النمو استجابة للطلب المتسارع على حلول حوسبة الحافة والذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، حيث شهدت «زيديدا» اعتماداً قوياً من قبل العملاء عبر العديد من الصناعات.

وينضم مكتب أبوظبي الجديد إلى المواقع الحالية للشركة في الولايات المتحدة وألمانيا والهند، ما يؤسس مركزاً استراتيجياً رابعاً لعمليات الشركة العالمية، وسيضم المقر الإقليمي فرق المبيعات والهندسة ودعم العملاء لخدمة قاعدة عملاء «زيديدا» الشرق أوسطية الآخذة في التوسع.

وقال سعيد وصال، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «زيديدا»: «تشهد منطقة الشرق الأوسط اعتماداً غير مسبوق على تقنيات الحوسبة السحابية وحوسبة الحافة مع تبني المؤسسات للتحول الرقمي».

وأضاف: «إن مقرنا الرئيسي الجديد في أبوظبي يجعلنا نعمل بشكل وثيق مع العملاء في المنطقة مع توفير الدعم المحلي المعزز للعملاء العالميين الذين ينشرون حلول حوسبة الحافة في الشرق الأوسط».