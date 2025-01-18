‏«نمو» تعزز وصول المشاريع الصغيرة إلى مصادر التمويل

أعلنت منصة «نمو»، التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن توسيع شبكة شركائها في التمويل وتعزيز مكانتها في سوق التمويل الرقمي، عبر التعاون الاستراتيجي مع مؤسسة رائدة من بينها، «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» وعدد من شركات التمويل الخاص وهم «كريديبل إكس» و«كلوب ووركس» و«نيم كارد بايمنت تيكنولوجيز».

حيث تهدف من خلال هذا التوسع إلى تحويل مشهد تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، حيث تتيح المنصة المتقدمة، إمكانية تقديم طلبات الحصول على التمويل رقمياً، وتمكين الشركات من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المالية فضلاً عن الاتصال المباشر بمصادر التمويل التي تناسب احتياجاتها.

تحديات التمويل

وتمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 94% من إجمالي عدد الشركات في دولة الإمارات، وتسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وعلى الرغم من دورها المهم، تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في تأمين التمويل الذي يلبي احتياجاتها في الوقت المناسب.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، بلغ إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك في الإمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 9,5% فقط من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي.

وقال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): «تجسد منصة (نمو) التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لاقتصاد أبوظبي.

وعبر الاستفادة من هذه الابتكارات والشراكات، تُسهل (نمو) فرصة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم، ما يعزز نموها المستدام ويرسخ مكانة دولة الإمارات، مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار».

وقال خليفة الزعابي، المدير العام لمنصة (نمو): «تتجاوز منصة (نمو) عمليات الإقراض التقليدية لتوفر منصة مبتكرة للتمويل تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير مجموعة متكاملة من خيارات التمويل على منصة واحدة.

وتسهم (نمو) في تمكين هذه الشركات وتلبية احتياجاتها من رأس المال الذي يمكّنها من تحقيق النمو بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتعد منصة (نمو) شهادة على التزام أبوظبي بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضطلع بدورٍ محوري في تطوير وتنويع الاقتصاد.