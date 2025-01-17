50 مليون درهم جوائز تسعد 1115 فائزاً في سحوبات «دبي للتسوق»



اختتم مهرجان دبي للتسوق دورته الثلاثين الأكثر روعة وتميزاً في تاريخه، حيث استقبل الملايين من سكان المدينة وزوارها على مدار 38 يوماً، استمتعوا خلالها بالأنشطة والفعاليات الترفيهية المناسبة للجميع في أنحاء المدينة، والتي انطلقت في 6 ديسمبر 2024 واستمرت حتى 12 يناير 2025.

وكان الجمهور على موعد مع أكثر من 125 فعالية مميزة فيما يزيد على 60 وجهة مشاركة، و619 حفلاً موسيقياً وعرضاً فنياً، بالإضافة إلى 25 عرضاً ممتعاً في مجالي السيارات والرياضة، وأكثر من 76 تجربة تناول طعام مصممة خصيصاً، و51 عرضاً يومياً للألعاب النارية بإجمالي 150 دقيقة، و60 عرضاً لطائرات الدرون التي أُقيمت مرتين يومياً بمشاركة أكثر من 1000 طائرة درون بإجمالي 1180 دقيقة، و285 دقيقة من عرض «تخيل» الجديد كلياً والذي يحمل طابع المهرجان، وما يزيد على 295 من السحوبات الرائعة وعروض التجزئة التي تبلغ قيمتها 50 مليون درهم حصل عليها 1115 فائزاً، وتخفيضات حصرية في أكثر من 3500 متجر و850 علامة تجارية في أكثر من 100 مركز تسوق مشارك، وتجارب شاملة ومميزة على مستوى المدينة.

وقدمت العروض الترويجية الحصرية ضمن المهرجان تخفيضات هائلة، وسحوبات كبرى وجوائز ضخمة بقيمة 50 مليون درهم، شملت السبائك الذهبية، والسيارات الجديدة كلياً، والمبالغ النقدية وهدايا التسوق وغيرها.

واحتفل مهرجان دبي للتسوق، الذي نظمته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بمرور 30 عاماً من التميز والابتكار والنجاح الذي لا مثيل له، حيث نجحت هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان في الجمع بين التجارب الجديدة التي لا ينبغي تفويتها والفعاليات المفضلة لدى الجميع.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يمثل مهرجان دبي للتسوق الذي يعد الأول من نوعه في العالم، دليلاً على الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في دبي لتحويل الإمارة إلى وجهة عالمية حديثة، والمدينة الرائدة عالمياً للأعمال والترفيه. وقد أصبح هذا ممكناً بفضل الشراكة النموذجية بين القطاعين العام والخاص والدعم المستمر من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية. ونحن نفخر بتقديم دورة استثنائية ومميزة جداً قدمنا خلالها الكثير من التجارب لا تُنسى لسكان دبي وزوارها. ومع استمرار مهرجان دبي للتسوق في التطور، نواصل التزامنا بالبناء على هذا الإرث الرائع، وضمان بقائه كأحد أبرز المهرجانات على مستوى العالم».

عروض ترفيهية

واستضاف مهرجان دبي للتسوق هذا العام مجموعة كبيرة من العروض الترفيهية، كان من أبرزها 60 عرضاً لطائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول «إمارات»، والتي أُقيمت مرتين يومياً، بإجمالي 1180 دقيقة، وبمشاركة 1000 طائرة درون، بالإضافة إلى أول عرض يجمع بين الألعاب النارية وطائرات الدرون بمشاركة 150 طائرة درون، ومحترفي القفز بالمظلات، والذي اختُتم بعروض الألعاب النارية المذهلة. كما استمتع الحضور بمشاهدة 51 عرضاً مجانياً للألعاب النارية بإجمالي 150 دقيقة في دبي فستيفال سيتي مول قدمتها مجموعة الزرعوني، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية التي أُقيمت خلال عطلات نهاية الأسبوع في حتا، وأضاءت السماء بألوان مذهلة. واستمرت المتعة مع دورة العام الحالي من فعالية أضواء دبي، والتي قدمت مجسمات وأعمالاً ضوئية مذهلة في سبعة مواقع شهيرة على مستوى المدينة.

تجارب حصرية

واحتضن مهرجان دبي للتسوق هذا العام مجموعة من التجارب الجديدة والحصرية التي أضافت بعداً جديداً للمهرجان، حيث استقبلت فعالية «ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول»، التي أقيمت برعاية طلبات، الزوار مع مجموعة من الحفلات الموسيقية التي أحياها كوكبة من ألمع النجوم العرب، مثل أحمد سعد، وديانا حداد، ويارا، ومحمود العسيلي، بالإضافة إلى أنشطة مناسبة للعائلات، وتجارب تناول الطعام الموسمية، وعروض برنامج إكس فاكتور، مع لجنة تحكيم تضم الفنانين راغب علامة، ورحمة رياض، وفايز السعيد، وعروض «تخيل» المصممة خصيصاً للمهرجان، وعروض الألعاب النارية المجانية، فيما استقبلت فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق» أكثر من 99000 زائر من عشاق المغامرة للاستمتاع بالهواء الطلق في أجواء جبلية خلابة. وقدمت فعالية «ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق» وجهةً صحراويةً رائعة مع مجموعة من التجارب الخارجية المميزة، كما أبهرت الدورة الافتتاحية من فعالية «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» عشاق السيارات بمجموعة من التجارب التي شملت 16 فعالية على مستوى المدينة، و2000 سيارة شاركت في مجموعة من المواكب الجوالة، والتجارب المجتمعية الموسمية.

الفعاليات المفضلة

وأثبتت الفعاليات المفضلة مثل «كانتينX»، وسوق &e إم أو تي بي، شعبيتها مرةً أخرى، حيث استقبلت الفعاليتان 250000 زائر هذا العام. وأسعدت فعالية «كانتينX» عشاق الطعام من خلال 24 علامة تجارية محلية متخصصة في المأكولات والمشروبات، وتجارب تجزئة رائعة، وفعاليات ترفيهية ممتعة، فيما عرض سوق &e إم أو تي بي، الذي أُقيم بالشراكة مع &e، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، وشركة الإمارات للبترول «إمارات»، وطلبات، أحدث التوجهات والتجارب مع 25 وجهة جديدة للمأكولات والمشروبات، وأكثر من 50 متجراً جديداً لتجربة تسوق رائعة في الهواء الطلق ضمت أكثر من 100 منتج حصري، مما جعله وجهة مميزة للباحثين عن تجارب فريدة من نوعها للبيع بالتجزئة.

وشكلت هذه الوجهات نقطة انطلاق ناجحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سجلت أعلى مشاركة على الإطلاق لهذه النوع من الشركات مع أكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة شاركت في الفعاليات الرئيسية لمهرجان دبي للتسوق، مما يؤكد التزام المهرجان بدعم المواهب والكفاءات المحلية ودفع نمو منظومة ريادة الأعمال في دبي.

حفلات موسيقية

واستضافت الدورة الثلاثين مجموعة من الفنانين هي الأكثر تنوعاً في تاريخ المهرجان الذي يمتد لـ30 عاماً، حيث قدم المهرجان 619 حفلاً موسيقياً في مختلف أنحاء المدينة أحياها نخبة من ألمع النجوم مثل ريكي مارتن، وجورج وسوف، وكاظم الساهر، وكوك ستوديو لايف، وشيرين عبد الوهاب، وهاني شاكر، وآشا بوسلي، وسونو نيجام، ودي جي سنيك، ونجوى كرم، وماجد المهندس، وأصالة، وغيرهم الكثير، إلى جانب مهرجانات شهيرة مثل سول دي إكس بي. وشهدت ليلة رأس السنة تألق المغني والموسيقي العالمي ليونيل ريتشي مع حفل أسطوري، إلى جانب عروض الدي جي العالمية في حديقة البرج، والقرية العالمية، وغيرها. وتألقت وجهات متنوعة في المدينة خلال موسم الأعياد، بما في ذلك مدينة جميرا، ومدينة إكسبو دبي، كما تم تقديم العديد من العروض الفنية المناسبة للعائلات في مختلف أنحاء المدينة مثل العرض المسرحي «كيف سرق غرينش عيد الميلاد» الذي قدمه الدكتور سوس، وغيرها الكثير.

خصومات حصرية

واستمتع سكان دبي وزوارها بمجموعة هائلة من التخفيضات والعروض الترويجية طوال المهرجان الذي استمر 38 يوماً، وذلك في إطار موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، حيث توافد مئات الآلاف من المتسوقين على مراكز التسوق والمتاجر المفضلة لديهم في أنحاء المدينة للاستفادة من العروض الترويجية المذهلة في أكثر من 3500 متجر، و850 علامة تجارية، فيما يزيد على 100 مركز تسوق مشارك، وشمل ذلك عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية، والعديد من العروض الحصرية الأخرى التي قدمت تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة. كما استضافت مراكز ووجهات التسوق في دبي أكثر من 295 سحباً وعرضاً ترويجياً مذهلاً بقيمة 50 مليون درهم مع أكثر من 1115 فائزاً. وشملت المكافآت المذهلة هذا العام 23 سيارة جديدة، و21 مليون درهم نقداً، وجوائز ذهبية بقيمة 1.5 مليون درهم، و80 مليون نقطة ولاء.

الرعاة الرئيسيون

وأُقيم مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.