دبي للاستثمار تتوقع نتائج مالية قوية لعام 2024

أكد خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، في تصريحات خاصة لبرنامج المؤشر على قناة دبي، أن الشركة تتوقع تحقيق أرباح تفوق نتائج عام 2023 خلال العام 2024.

وأوضح بن كلبان أن هناك عاملين رئيسيين أثرا على نتائج الشركة هذا العام، الأول يتعلق بالضرائب، حيث تخضع الشركة لفئة الضرائب بنسبة 15%، مما يستوجب دفع مبلغ يقدر بحوالي 100 مليون درهم.

أما الثاني فكان تأثر الأعمال بالأمطار التي هطلت في أبريل 2024، حيث كلفت الشركة حوالي 60 مليون درهم نتيجة توقف بعض الأعمال في بعض الشركات التابعة، ما أدى إلى خصم هذه القيمة من أرباح العام الحالي.

وأشار بن كلبان إلى أن هذه التحديات، رغم تأثيرها الكبير على الأرباح، إلا أن الشركة نجحت في الحفاظ على أداء قوي ومبيعات ثابتة، حيث بلغ إجمالي أرباح الشركة ملياراً ومائة مليون درهم، مع تأثير يقدر بحوالي 200 مليون درهم، ما يمثل نحو 20% من إجمالي الأرباح.

وفيما يتعلق بتوقعات المستقبل، أضاف بن كلبان أن الشركة متفائلة بشأن العام 2025، بناءً على البيانات المالية المتاحة والخطط المستقبلية التي وضعتها الشركة.