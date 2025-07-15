صندوق محمد بن راشد للابتكار يستقبل الدفعة العاشرة من برنامج مسرع الابتكار

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات، عن اختيار 20 شركة ناشئة مبتكرة للانضمام إلى الدفعة العاشرة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق. وتم تصميم برنامج مسرّع الابتكار، التابع للصندوق والذي أُطلق في العام 2018، بهدف تحفيز الابتكار في الدولة. ويعمل البرنامج على تمكين المبتكرين لتعزيز إمكاناتهم وتوسيع أعمالهم ضمن قطاعاتهم بما ينسجم مع القطاعات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات.

وقالت فاطمة النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة بصندوق محمد بن راشد للابتكار: «نرحب بانضمام الدفعة العاشرة إلى برنامج مسرع الابتكار. ونجدد التزام وزارة المالية بتزويد الشركات الناشئة الطموحة بكل الإمكانات والأدوات اللازمة لازدهارها ولتسهم بفعالية في دعم الاقتصاد القائم على الابتكار بالإمارات. وقد جاء اختيار الشركات المؤهلة للبرنامج بعد خطوات من التقييم الدقيق والشامل للتأكد من تلبية هذه الشركات أعلى معايير الكفاءة وانسجام أعمالها مع أولوياتنا».

قائمة الشركات

وتشمل قائمة الشركات المنضمة للدفعة العاشرة «تيبمر إكستشانج»: منصة سلسلة الإمداد الرقمية لصناعة الأخشاب، و«سوشيانيست»: أدوات لوجستية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعمليات البحرية، و«تابي»: جهاز مراقبة ذكي للصحة للأطفال من ذوي الهمم وكبار السن، و«ووندر تري»: منصة تعليمية وعلاجية قائمة على الواقع المعزز للأطفال من ذوي الهمم، و«هلثيرا»: منظومة رعاية صحية اجتماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، و«كيترون»: وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون للفرق القانونية، و«غيستيفاي»: تحويل محتوى الفيديو إلى تجارب تفاعلية تعتمد على الإيماءات، و«آي وارانتي»: نظام ذكي للضمان والمطالبات، و«بيكسونال»: حلول معلومات قائمة على البيانات، و«جدولني»: منصة لتخطيط السفر، و«رودك»: منصة ترميز الأصول وأدوات الإقراض.

كما تتضمن القائمة، شركة «كوربوويد»: أداة تسهيل وصول أصحاب الهمم للمواقع الإلكترونية، و«إيكرو»: منصة الضمان والعقود للمدفوعات الآمنة، و«ريفينت»: أجهزة مستعملة لتقنية المعلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، و«أوبن فارمينغ»: منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لسلسة إمداد المواد الغذائية، و«آي-إي إس جي»: الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، و«بلانتافورم»: حديقة داخلية آلية بدون تربة، و«إنريتشلي»: منصة لتعزيز تقدير الذات والرفاه العاطفي، و«إنفينيت مايندز»: صقل المهارات الرقمية لأصحاب الهمم، و«جسور لابس»: محاكاة ثلاثية الأبعاد ومختبرات افتراضية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.