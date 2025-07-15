«راكز» تسجل 43 % نمواً بعدد الشركات الجديدة في النصف الأول

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن تسجيل نمو ملحوظ بنسبة 43% في عدد الشركات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأشارت في هذا الصدد إلى انضمام 8506 شركات جديدة إلى مجتمع الأعمال في «راكز» بين يناير ويونيو من العام الجاري، مقابل 5933 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» إن معظم الشركات الجديدة تعمل في قطاعات حيوية مثل الاستشارات الإدارية، وتقنية المعلومات، والتسويق، والتجارة الإلكترونية، والتجارة العامة، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء».

وتضم «راكز» حالياً أكثر من 35 ألف شركة تنتمي إلى أكثر من 100 دولة.