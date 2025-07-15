«الصكوك الوطنية» تضم «راك بنك» لمنصة إدارة السيولة

أعلنت الصكوك الوطنية انضمام بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» إلى نظام إدارة السيولة «المنصّة»، التي تُعد من أولى المنصات الإلكترونية في المنطقة لتداول الصكوك القائمة على نظام المضاربة، والمخصصة للشركاء من المؤسسات المالية.

ومنذ إطلاقها في 2013، نجحت «المنصة» في معالجة عمليات قيمتها 199 مليار درهم، من بينها 33 مليار درهم خلال 2024 وحده. وتتيح المنصة للمؤسسات المالية المرخصة الاشتراك بالصكوك، وتحويلها واستردادها، عبر نظام مؤتمت متاح على مدار الساعة. وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية إن الشراكة خطوة إضافية في مساعي المجموعة لتمكين شريحة أوسع من الوصول إلى المنصة المتوافقة مع الشريعة، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.