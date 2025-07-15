الإمارات العالمية للألمنيوم تزوّد «بريمبو لأنظمة المكابح المبتكرة» بـ«سيليستيال»

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس اتفاقية مع شركة بريمبو المتخصصة عالمياً في حلول وصناعة أنظمة المكابح المبتكرة لزيادة توريداتها من ألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية. ويسهم ألمنيوم «سيليستيال» المُصنّع في دولة الإمارات باستخدام الطاقة الشمسية، في الحد من الانبعاثات المرتبطة بصهر الألمنيوم بشكل كبير.

وتأتي هذه الاتفاقية تمديداً للتعاون القائم بين الشركتين منذ عام 2019، وبموجبها ستزيد كميات ألمنيوم «سيليستيال» الموردة من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى شركة بريمبو من أجل تصنيع أنظمة المكابح المبتكرة.

ويُعد الألمنيوم من المعادن الرئيسة في صناعة السيارات بفضل وزنه الخفيف ومتانته ومقاومته للتآكل. وتُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أكبر موردي السبائك المعدنية لقطاع السيارات على مستوى العالم، بما في ذلك مجموعة BMW، والموردون الرئيسون لشركتي مرسيدس-بنز ونيسان.

تحتل بريمبو مكانة بارزة في تصميم وتطوير وإنتاج تقنيات الكبح المبتكرة وفائقة الأداء. تأسست في عام 1961 في بيرغامو بإيطاليا، وتزود اليوم كبرى شركات السيارات حول العالم بأنظمة المكابح المتطورة، بما في ذلك السيارات عالية الأداء المخصصة للطرق العادية وسيارات السباق والدراجات النارية.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نركز في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على التطوير والابتكار لإنتاج معادن فائقة الجودة ومنخفضة الانبعاثات تلبي تطلعات عملائنا. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا الناجحة مع بريمبو على مدار الأعوام القادمة، وأتوجه لهم بالشكر على ثقتهم بنا وبمنتجاتنا».

وقالت بياتريس سارتي، الرئيسة التنفيذية للمشتريات في بريمبو: «حققت بريمبو إنجازاً جديداً بمجال المشتريات، حيث تُمكّننا هذه الاتفاقية من خفض الانبعاثات بنسبة تقارب 50% لنفس كمية الألمنيوم، ما يُعزز التزامنا بالاستدامة البيئية».