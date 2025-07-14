تخفيضات صيف دبي الكبرى تنطلق الجمعة

تتواصل العروض الترويجية والتخفيضات الرائعة من مفاجآت صيف دبي 2025 مع تخفيضات صيف دبي الكبرى التي تستمر لثلاثة أسابيع بدءاً من الجمعة 18 يوليو وحتى 10 أغسطس، وتقدم تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة، وعروضاً حصرية، وسحوبات كبرى على جوائز ضخمة، بما في ذلك جائزة نقدية بقيمة مليون درهم، أو سيارة نيسان باترول جديدة كلياً، ما يعد الوقت الأمثل للتسوق والتوفير والفوز بجوائز قيمة.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تخفيضات صيف دبي الكبرى في إطار برنامج مفاجآت صيف دبي الذي يضم آلاف العروض والأنشطة المميزة هذا الصيف، حيث صُممت المفاجآت خصيصاً لمساعدة سكان دبي وزوارها على استكشاف مشهد التسوق النابض بالحياة في المدينة، من خلال العروض الترويجية المتنوعة، والسحوبات الكبرى، والتخفيضات الفورية التي تقدم قيمة لا تُضاهى تناسب جميع الميزانيات.

وتقدم تخفيضات صيف دبي الكبرى عروض تسوق وامسح واربح من 18 يوليو وحتى 10 أغسطس، حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة مسح فواتير الشراء الخاصة بهم للدخول في سحب على الجائزة الأكبر خلال فصل الصيف، وهي عبارة عن جائزة نقدية بقيمة مليون درهم، أو سيارة نيسان باترول جديدة كلياً.

ويمكن لأعضاء سكاي واردز إيفري داي ربح أميال إضافية بنسبة 25 بالمئة على جميع المعاملات ذات الصلة عبر سكاي واردز إيفري داي، وسكاي واردز مايلز مول، بالإضافة إلى فرصة ربح جزء من مليون ميل عند إنفاق 100 درهم أو أكثر لدى أي من شركاء سكاي واردز إيفري داي وسكاي واردز مايلز مول في دولة الإمارات.

كما سيتم الكشف عن سلسلة من التخفيضات الحصرية ومحدودة المدة خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك 12 ساعة من التخفيضات الحصرية، والصفقات اليومية، والتخفيضات الفورية من مجموعة الذهب والمجوهرات، وتغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي، وتسوق مجاناً لعطلة نهاية أسبوع مع الجابر للنظارات، وتخفيضات دبي هيلز مول الفورية، وغيرها. ويجب على المتسوقين متابعة العروض بشكل متواصل والاستعداد للتسوق بسرعة وفعالية أكثر من أي وقت مضى.

ويمكن للمتسوقين أيضاً الفوز بأكبر جوائز الموسم على الإطلاق في سحوبات مفاجآت صيف دبي التي تستمر حتى 31 أغسطس. وتقدم سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي تسع سيارات جديدة، فيما تقدم سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات 30 سبيكة ذهبية إلى 30 فائزاً من سعداء الحظ. ويقدم برنامج فيزا للمجوهرات خلال مفاجآت صيف دبي 2025 فرصاً أكبر للفوز، حيث سيحصل 50 فائزاً على قسائم مجوهرات بقيمة 175000 درهم.