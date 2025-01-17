«إعمار» تؤكد محادثات بيع حصة الشركة في الهند

أكدت شركة إعمار العقارية أنها بصدد محادثات مع عدد من الشركات الكبرى في الهند، من ضمنها مجموعة أداني، لبيع محتمل لحصة في شركة إعمار الهند.

وأشارت الشركة في بيان تعليقاً على التقارير الإعلامية المتعلقة بالمحادثات مع مجموعة أداني بخصوص نشاط الشركة في الهند إلى أن عمليات التقييم والشروط الأخرى للصفقة المحتملة لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وجاء تعليق «إعمار العقارية» بعد تقارير إعلامية متعلقة بالمحادثات تشير إلى أن «مجموعة أداني» الهندية في مراحل متقدمة من المفاوضات مع شركة «إعمار العقارية»، للاستحواذ على حصة أغلبية في وحدتها الهندية، بقيمة تراوح بين 40 و50 مليار روبية هندية (ما يعادل 578 مليون دولار تقريباً).

وبحسب صحيفة «Mint» المالية الهندية، عن مصادر مطلعة، فإن الحصة تراوح بين 70% و100% من ملكية «إعمار الهند»، فيما من المتوقع أن تتم عملية الاستحواذ عبر شركة أداني للعقارات «Adani Realty».