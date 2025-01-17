تعاون بين «سيدات الأعمال الأردني الإماراتي» والبحرين

وقع مجلس سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي اتفاقية تعاون مع جمعية البحرين لسيدات الأعمال ضمن فعاليات «المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال»، الذي تنظمه الجمعية في المنامة بمشاركة خليجية، وعربية، ودولية واسعة.

وقعت الاتفاقية بحضور حميد سالم الغفلي، نائب سفير الدولة لدى مملكة البحرين.، الدكتورة أمل الهدابي، رئيسة مجلس إدارة سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي، وأحلام جناحي، رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق بين المجلسين بما يتماشى مع رؤيتهما الاستراتيجية لتعزيز تمكين المرأة، وتوسيع دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وتركز الاتفاقية على دعم التواصل بين رائدات الأعمال في المجلسين، من خلال تبادل الدعوات والمشاركة في الوفود والبعثات، بما يعزز الابتكار ويسهم في تطوير الشراكات الاقتصادية النسائية على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر توقيع الاتفاقية فاطمة محمد العوضي، ورواء القيسية، ورولا العلي، عضوات مجلس الإدارة وسيدات الأعمال.

وترأس وفد مجلس سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي، في «المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال» بمملكة البحرين الدكتورة أمل عبد الله الهدابي رئيسة المجلس وضم 20 سيدة أعمال يمثلن مختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية.

وأكدت رئيسة مجلس سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي، أن مشاركة المجلس في المنتدى تأتي برعاية وتوجيهات الشيخة سلامة بنت طحنون آل نهيان، الرئيسة الفخرية للمجلس، موضحة أن المشاركة تهدف إلى دعم عضوات المجلس، وتعزيز دورهن على المستويين المحلي والعالمي، والتعرف على إنجازات سيدات الأعمال في عالم إدارة الشركات، وإيجاد فرص لسيدات الأعمال من خلال مشاركة وتبادل الخبرات بشكل مباشر.