غرفة تجارة رأس الخيمة تبحث التعاون الاستثماري مع غواتيمالا

بحثت غرفة تجارة رأس الخيمة سبل تعزيز التعاون الاستثماري مع جمهورية غواتيمالا في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع السياحة، بجانب فرص الاستثمار المتاحة لتنمية التبادل التجاري، وزيادة التواصل والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في كل من رأس الخيمة وغواتيمالا، ودعم المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية، التي ينظمها الجانبان.

استقبال

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، خلال استقبال خورخى رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، يرافقه مستشار السفارة خوسيه باسيلا، بحضور دكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، أهمية استكشاف فرص الاستثمار في قطاع السياحة، والاستفادة من المزايا، التي تتمتع بها رأس الخيمة في هذا الجانب، وزيادة اهتمام رجال الأعمال والشركات الاستثمارية في رأس الخيمة وغواتيمالا بالمشروعات المشتركة في قطاعات عدة، مثل البنية التحتية والتصنيع والعقارات والسياحة.

تعاون

وأشار محمد مصبح النعيمي إلى حرص غرفة رأس الخيمة على تعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في مختلف القطاعات، وربطهم بنظرائهم في مختلف الدول، ومن ضمنها جمهورية غواتيمالا، إيماناً من الغرفة بأهمية التعاون، واستكشاف الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي، وخاصة في قطاع السياحة، الذي يتيح فرصاً كبيرة للتعاون بين الشركات ورجال الأعمال في رأس الخيمة وغواتيمالا.