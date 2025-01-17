قفزة نوعية في تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات المساهمة العامة

شهدت السنوات الثلاث الماضية زيادة قياسية في تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة بنسبة 200 %، حيث بلغ عدد عضوات مجلس الإدارة من فئة الإناث 141 في عام 2024، مقابل 47 عضوة فقط عام 2021.

مشاركة

وأسهم التعديل الذي أجراه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في العام 2021 على القرار رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بدور محوري في تحقيق هذا الإنجاز اللافت.

حيث ألزم القرار الشركات المساهمة العامة المدرجة بتعيين عضوة واحدة على الأقل في مجالس إداراتها، في خطوة تعكس التزام الهيئة بدعم التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في مراكز القيادة وصنع القرار في القطاع المالي، والذي مهد الطريق لتحقيق هذه النسبة الاستثنائية.

دور محوري

وأكدت الهيئة أن تحقيق هذه القفزة في تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات المساهمة يعكس دور دولة الإمارات المحوري في تمكين المرأة، ودعمها لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.

لافتة إلى أن هذا الارتفاع يجسد التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الشركات، وبما يتماشى مع رؤيتها الطموحة نحو بناء اقتصاد مستدام وشامل يرتكز على تنوع القيادات ويعزز من حضور المرأة في مواقع صنع القرار، من خلال تنفيذ إجراءات تشريعية وتنظيمية فعالة وداعمة.

وأضافت الهيئة أن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المعمول به في الدولة يشكل محطة رئيسة في مسيرة تعزيز تمثيل المرأة بمجالس الإدارات، حيث لعب دوراً هاماً في تشجيع الشركات على تبني آليات اختيار تتيح للكفاءات النسائية فرصة المشاركة الفاعلة في نجاح واستدامة الشركات.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تحقيق التوازن والتنوع المطلوبين لتعزيز كفاءة مجالس الإدارة، والوصول إلى تكامل مثالي بين أعضائها، بما يرفع من جودة القرارات الاستراتيجية ويضمن الاستفادة القصوى من الكفاءات والمهارات المتاحة كافة، داعية الشركات إلى مواصلة جهودها في توفير المزيد من الفرص للكوادر النسائية لتولي مواقع قيادية تدعم الحوكمة وتعزز التنمية الشاملة، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها على الصعيد العالمي.

توازن بين الجنسين

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الشريك المؤسس لـ«آرورا 50»: «إن زيادة تمثيل المرأة بمقدار ضعفين في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، هو شهادة على التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز التوازن بين الجنسين وتشجيع القيادة النسائية في القطاعات الرئيسة».

وأضافت: «كان التعاون بين Aurora50 وهيئة الأوراق المالية والسلع محورياً في دفع هذا التحول. فمن خلال رؤيتنا المشتركة، عملنا بجد لخلق الفرص وتطوير القدرات القيادية وتمهيد مسارات واضحة للنساء لأخذ مكانهن الصحيح في مجالس الإدارة.

إن توقيع مذكرة التفاهم في عام 2020 وضع الأساس لهذا النجاح، مؤكداً على قوة الشراكات الوطنية في تحقيق الأهداف التنموية».

وتابعت: هذه مجرد بداية رحلتنا، وبينما نحتفل بهذا الإنجاز الكبير، فإننا نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز التنوع في مجالس الإدارة، وتحسين حوكمة الشركات، وتقوية مكانة دولة الإمارات كرائدة عالمية في التوازن بين الجنسين».

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أقر في مارس 2021 تعديلاً على البند (3) من المادة 9 من قرار رئيس المجلس رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، ألزم فيه الشركات المدرجة بوجود عضوة واحدة على الأقل في مجالس إداراتها.