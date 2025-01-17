«انفستكورب» تستحوذ على «إيبيبولي» الإيطالية

أعلنت انفستكورب، أنها وقعت اتفاقاً نهائياً للاستحواذ على «إيبيبولي»، الشركة الرائدة والسريعة النمو عالمياً في مجال حلول الدفع البديلة، من شركة الاستثمار «بريغال مايلستون» Bregal Milestone ومن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيبيبولي»، غايتانو جانيتو، الذي سيظل مساهماً بحصة أقلية معتبَرة وسيواصل قيادة الشركة.

وتتخذ شركة «إيبيبولي» من مدينة ميلانو الإيطالية مقراً لها، وقد أسسها غايتانو جانيتو عام 2000. وطورت الشركة أكبر برنامج لإدارة العلاقات مع العملاء وبرامج الولاء في إيطاليا، يضم أكثر من 6 ملايين مستهلك.

وأطلقت خط بطاقات الهدايا عام 2006، وأصدرت أول بطاقة «ماستركارد» مدفوعة مسبقاً في إيطاليا عام 2012، مما عزز مكانتها الرائدة في السوق. وتعمل الشركة مع ملايين العملاء وآلاف الموزعين ومئات تجار التجزئة، وتملك خبرة فريدة في أسواق التجزئة، برقم أعمال يبلغ نحو 400 مليون يورو.

وتعمل شركة «إيبيبولي» في مجال المدفوعات ومكافآت الموظفين وخدمات التفاعل مع العملاء. وستساعد انفستكورب الشركة على تسريع خطط نموها بشكل أكبر مع استمرارها في بناء منصة المدفوعات والخدمات وتوسيع عروضها لمزيد من العملاء داخل إيطاليا وعلى المستوى الدولي.

وقال يوسف اليوسف، رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات في انفستكورب: «يسر انفستكورب الاستحواذ على شركة «إيبيبولي». ومن خلال خبرتنا العريضة في التكنولوجيا ومساعدتنا للشركات على التوسع عالمياً، سنعمل على دعم «إيبيبولي» في تعزيز حضورها الدولي عبر أوروبا.

لقد أبدعت الشركة في بناء موقع قيادي ضمن سوق وسائل الدفع البديلة في إيطاليا. ونحن تأثرنا بالتزام فريق الإدارة وجودة المنصة ومنتجاتها، فضلاً عن الفرص المستقبلية لتطوير منصة بطاقات الهدايا ووسائل الدفع البديلة التي أسستها الشركة قبل 25 عاماً. كما نتطلع إلى العمل مع غايتانو والفريق بأكمله في هذه المرحلة الجديدة للشركة».