تحالف عالمي يضم «مبادلة» للاستحواذ على «تيكيم» الألمانية بـ 29 مليار درهم



أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، إلى جانب مجموعة بارتنرز، إحدى أكبر شركات الأسواق الخاصة في العالم، وصندوق GIC، الذي يعدّ أحد أبرز المستثمرين العالميين، وTPG Rise Climate، ذراع الاستثمار المناخي التابعة لمنصة TPG العالمية للاستثمار المؤثر، عن التوصل إلى اتفاق مشترك للاستحواذ على شركة «تيكيم» Techem، الألمانية والمزود العالمي للحلول الرقمية المخصصة لقطاع المباني بقيمة إجمالية تقارب 29 مليار درهم (6.7 مليارات يورو)، ومن المقرر الاستحواذ على «تيكيم» وإتمام الصفقة في النصف الثاني من عام 2025، بعد استيفاء الشروط المتعارف عليها والحصول على الموافقات التنظيمية.

وقال عبدالله محمد شديد، رئيس وحدة الطاقة والاستدامة في قطاع الاستثمارات الخاصة لدى مبادلة: «ما يزال هدف إزالة الكربون من قطاع العقارات يمثل أولوية عالمية من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وحياة أفضل. ومن المؤكد أن شركة تيكيم، بفضل مكانتها الريادية كمزود موثوق به لحلول العدادات الفرعية الرقمية، مؤهلة لمواصلة قيادة هذا التحول من خلال تحسين إدارة الطاقة في المباني وتعزيز كفاءة الاستهلاك.

ونحن سعداء بالاستثمار إلى جانب مجموعة بارتنرز، وGIC، وTPG Rise Climate، لدعم تيكيم في مسيرتها نحو التوسع وتعزيز مساهماتها في هذا المجال. وتنسجم هذه الصفقة مع التزام مبادلة طويل الأمد بتوظيف الاستثمارات بشكل هادف والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات العالمية».

يشار إلى أن شركة «تيكيم» تأسست عام 1952، وتخدم أكثر من 440,000 عميل في 18 دولة، وتغطي خدماتها أكثر من 13 مليون وحدة سكنية.

هي تُعد شريكاً موثوقاً به طويل الأمد لقطاع العقارات والمُلاك الأفراد، حيث تساعدهم على تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الاستهلاك والتكاليف وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بتوفير حلول منخفضة التكاليف ولا تتطلب تعديلات إنشائية.

وتُسهم خدمات الشركة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل في قطاع العقارات، الذي يمثل نحو 40% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم. ويوجد حالياً نحو 62 مليون جهاز من أجهزة تيكيم مثبتة في أماكن مختلفة من العالم.