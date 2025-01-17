«شعاع» تحصل على تسهيلات بـ 1.1 مليار درهم لعمليات «ستانفورد»

أعلنت شركة شعاع كابيتال عن الاتفاق على تسهيلات تمويلية جديدة لعمليات خدمات السفن البحرية تحت مظلة مجموعة ستانفورد مارين «ستانفورد» وشركة «أليانز للخدمات البحرية واللوجستية» (أليانز) المملوكة من قبل صندوق تديره شعاع، صندوق الاستثمار مقره في سوق أبوظبي العالمي، ويشار إليه فيما بعد بـ«صندوق شعاع».

تم الاتفاق على تسهيلات تمويلية لمدة 7 سنوات تصل إلى 300 مليون دولار «1.1 مليار درهم» من بنك الفجيرة الوطني والصندوق العربي للطاقة، المعروف سابقاً باسم الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة في الأيام المقبلة وفقاً لإجراءات الإغلاق.

وتعد تسهيلات التمويل التي حصلت عليها شعاع واحدة من أكبر التسهيلات القائمة على أساس سعر التمويل المضمون لليلة واحدة في المنطقة، وذلك نظراً للأداء المتميز لوحدتي «شعاع» في قطاع سفن الدعم البحري، وباعتباره تمويل موحد لعمليات قطاع سفن الدعم البحري في ستانفورد وأليانز، الشركتان اللتان استحوذ عليهما صندوق «شعاع» في قطاع سفن الدعم البحري في عامي 2020 و2022 على التوالي، سيساهم التمويل في دمج الوحدتين بشكل أكبر وتوفير الدعم اللازم لنمو الأعمال المستمر.