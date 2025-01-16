سوق دبي يتماسك فوق 5230 نقطة بدعم «البنوك» و«العقار»

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.9 مليار درهم في ختام تداولات الخميس، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و697.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 549 مليون سهم عبر تنفيذ 33.6 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5230 نقطة في الختام بدعم أسهم قطاعي البنوك والعقارات، ليغلق مؤشر السوق عند 5235.83 نقطة، منخفضاً بـ0.29 %.

واستحوذ سهم «ديوا» على 26.8 % من إجمالي سيولة سوق دبي بسيولة ناهزت 186.6 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 134.9 مليون درهم مرتفعاً 0.78 % ليغلق عند 12.85 درهماً.

وتصدر سهم «الصناعات الوطنية القابضة» ارتفاعات 18 سهماً بالسوق مرتفعاً 11.1 %، وصعدت في سوق دبي أسهم «الإسمنت الوطنية» 9.2 %، و«الوطنية للتأمينات العامة» 8.9 %، و«الإمارات ريم للاستثمار» 3.3 %، وزاد «بنك الإمارات دبي الوطني» 0.91 %.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 0.8 % عند 12.85 درهماً، بينما ارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 1.3 % عند 1.60 درهم.

وانخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 1.6 % عند 0.915 درهم،، بينما ارتفع سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 0.4 % عند 0.256 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 3.4 ملايين درهم بجلسة الخميس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 322.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 318.9 مليون درهم.

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9506.29 نقاط متراجعاً هامشياً بـ0.07 % بنهاية الجلسة .

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 170.9 مليون درهم مستقراً عند 401.9 درهم، تلاه «آيبيكس للاستثمار» جاذباً 168.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 66.25 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي، أسهم «آيبيكس للاستثمار» 4.7 %، و«إشراق للاستثمار» 4.07 %، و«بيور هيلث القابضة» 3.6 %.

وانخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.9 % عند 2.13 درهم، وارتفع سهم «مصرف الشارقة الإسلامي» بنسبة 3 % عند 2.71 درهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ يناير 2006، بينما أغلق سهم «لولو» عند سعره السابق 1.98 درهم.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع قطر 0.41 %، ومسقط 0.36 %، والبحرين 0.30 %، في حين استقر مؤشر الكويت 0.00 %.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.4 % ليغلق عند 12256 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ سبتمبر الماضي أي منذ نحو 4 أشهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليارات ريال.

وارتفع سهما «أرامكو السعودية»، و«الأهلي السعودي»، بنسبة 1 % عند 28.25 ريالاً، و34.90 ريالاً على التوالي.

وأنهت أسهم سابك، وسابك للمغذيات، والمراعي، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض، ومكة للإنشاء، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وارتفع سهم معادن 2 % إلى 48.20 ريالاً، وصعدت أسهم المطاحن الأولى، والمطاحن الحديثة، والمطاحن الرابعة، والمطاحن العربية، بنسب تراوح بين 2 و5 %.

في المقابل، تراجع سهم «الغاز والتصنيع» 1 % إلى 101.40 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وهبط سهم «نايس ون»، بنسبة 2 % عند 58.40 ريالاً، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، وبتداولات نشطة بلغت نحو 8 ملايين سهم وبقيمة 500 مليون ريال.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.75 % ليغلق عند مستوى 29605 نقاط، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.69 % ليغلق عند مستوى 36784 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.73 % ليغلق عند مستوى 13024 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.33 % ليغلق عند مستوى 8229 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.14 % ليغلق عند مستوى 11326 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04 % ليغلق عند مستوى 3120 نقطة.