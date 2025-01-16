«سباركلو» تعزز جهود الاستدامة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات

أبرمت شركة «سباركلو» العالمية شراكات استراتيجية مع مجموعة من الشركات والهيئات الحكومية والخاصة في الإمارات، بما في ذلك أدنوك وبلدية دبي وكارفور وغيرها، لتعزيز الاستدامة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة عن شراكات في السعودية وعمان وقطر والهند وتايلاند وفيتنام وكازاخستان وجورجيا وغيرها لدعم الجهود الرامية لدفع تبني تقنيات إعادة التدوير.

وتستهدف سباركلو الآن التوسع في مختلف الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء آسيا، بهدف تقديم حلولها وتقنياتها لمجتمعات جديدة.

ووسعت الشركة نشر شبكتها من آلات سباركلومات، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المنطقة في أكثر من 400 موقع في جميع أنحاء المنطقة وشمال أفريقيا حيث جمعت أكثر من 70 مليون قطعة قابلة لإعادة التدوير من البلاستيك والألمنيوم من المجتمعات المحلية، كما تجمع الشركة الآن أكثر من 1.5 مليون زجاجة وعلبة كل أسبوع، مما يساهم بتقليل التأثير البيئي للنفايات من خلال ممارسات إعادة التدوير الفعالة.

ويتميز نهج سباركلو بتقديم الحوافز للمستخدمين لتشجيعهم على إعادة التدوير، حيث يكسب المستخدمون نقاطاً عن طريق إعادة تدوير الزجاجات والعلب عبر آلات سباركلومات، ومن ثم استبدالها بمكافآت مختلفة من شركاء سباركلو المشاركين في المبادرة، بما في ذلك رحلات التاكسي المخفضة من يانغو، وقسائم خصومات من كارفور وغيرها.

وتفاعل أكثر من 350 ألف مستخدم مع آلات سباركلومات، حيث تم جمع أكثر من 57.500 كيلوغرام من علب الألمنيوم وأكثر من 1.6 مليون كيلوغرام من المواد البلاستيكية من خلال مشاركتهم. كما بلغ أعلى عدد من المواد القابلة لإعادة التدوير التي تم جمعها في يوم واحد في موقع واحد 11.000 علبة وزجاجة.

وقال ماكسيم كابليفيتش، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سباركلو: «نؤمن أن تشجيع الممارسات الخضراء في المجتمعات المحلية مفتاح لإحداث تأثير بيئي حقيقي. لقد حقق نهج الشركة نتائج ملهمة، حيث ساهم بتقليل أكثر من 10.5 ملايين كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يعكس هذا الإنجاز الكبير أهمية ممارسة إعادة التدوير وضرورة إضفاء ميزة مجزية عليها وتسهيل الوصول إلى منافذ إعادة التدوير، مما يساعد في الحفاظ على الموارد، وتقليل محتويات مكبات النفايات، وتحسين كفاءة إدارة النفايات».