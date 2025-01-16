«الأندلس» تطلق «مساكن بوتيغا نوفي» الفاخرة في دبي باستثمارات 210 ملايين درهم

أعلنت مجموعة الأندلس عن إطلاق مشروع مساكن «بوتيغا نوفي» الفاخرة في دبي، التي تجسد للحياة الفاخرة على الطراز الإيطالي، بتكلفة استثمارية 210 ملايين درهم، في منطقة مجان متعددة الاستخدامات والنابضة بالحياة في دبي لاند.

وتمتد هذه التحفة المعمارية على تسعة طوابق، مصنوعة بالكامل من مواد إيطالية رائعة، تعكس قمة التصميم الإيطالي الحديث.

وأبرمت «مجموعة الأندلس» شراكة استراتيجية مع شركة الوساطة العقارية الرائدة «كاندي»، والتي ستقدم خدمة الوساطة حصرياً لمشروع «بوتيغا نوفي».

وقال صالح طباخ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأندلس للتطوير العقاري: «سعيدون يإطلاق مشروع (بوتيغا نوفي) الرائد، الذي يجسد التزامنا الدائم بإنشاء علامة تجارية متميزة مرادفة للحياة الفاخرة المتطورة، فنحن ملتزمون بتقديم مفاهيم مبتكرة، من شأنها أن تضع معياراً جديداً في سوق العقارات في دبي».

وأكد طباخ أن مشروع «بوتيغا نوفي» يقدم فرصاً استثمارية استثنائية للعملاء، مع إتاحة خيارات مرنة بما في ذلك التمويل الجماعي، لإشراك مجموعة أوسع من المستثمرين، الذين يرغبون في أن يكونوا جزءاً من هذا المشروع الفاخر.

وذكر طباخ أن دبي لم تعد تنافس على مستوى الأسواق المحلية والإقليمية، بل تنافس الأسواق العالمية، مضيفاً أنه بعد جائحة كورونا تغير نوع المستثمرين وطبيعتهم، لتصبح جاذبة بشكل أوسع لفئة الأثرياء.

وكشف طباخ عن أن جاذبية دبي تعد عاملاً أساسياً لنجاح ونمو القطاع العقاري، مؤكداً قوة اقتصاد الإمارة، والذي يعتبر جاذباً جداً للاستثمار العالمي، هذا بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة، التي تجعل المرافق ذات المستوى العالمي من دبي مثالية للعيش والأعمال.

وأشار طباخ إلى أن التنوع الثقافي وأسلوب الحياة النابض بالحياة في دبي يسهمان في جذب جمهور دولي كبير، مضيفاً «في نفس الوقت لا يمكن أن نغفل دور السياسات والتشريعات الداعمة كذلك التحركات الحكومية، التي تعزز السياسات التجارية وإطلاق الأعمال الجديدة، بما يحافظ على مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً».

وأفاد طباخ بأن القطاع العقاري أيضاً يستفيد من السياحة المستدامة والفعاليات المستمرة طوال العام، التي تشتهر بها دبي.

وأضاف صالح طباخ أن دبي مدينة ذات إمكانات لا حصر لها، وتتميز باقتصادها الديناميكي وثرائها الثقافي، الذي يدعم نمو الشركات العقارية، لافتاً إلى أن «مجموعة الأندلس» تستفيد من الاستثمار في دبي، بفضل إمكانات الإمارة وسعيها الدائم، لتعزيز مكانتها العقارية العالمية بالفخامة والإبداع.