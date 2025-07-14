5.014 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في النصف الأول

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 18 %، لتصل إلى 5.942 مليارات درهم (قبل خصم الضريبة)، عن النصف الأول من عام 2025، فيما سجل البنك أرباحاً صافية بعد الضريبة، بقيمة 5.014 مليارات درهم.

وزاد صافي دخل البنك من الفوائد خلال 6 أشهر بنسبة 7 %، ليصل إلى 7.048 مليارات درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 36 %، ليصل إلى 3.693 مليارات درهم، وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15 %، ليصل إلى 10.741 مليارات درهم.

كذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك قبل خصم المخصصات بنسبة 22 %، لتصل إلى 7.766 مليارات درهم.

وارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 17 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 10 % خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 719 مليار درهم.

وأكد البنك ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 14 %، بقيمة 46 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 8 %، بقيمة 28 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ 378 مليار درهم.

ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19 %، بقيمة 73 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 10 %، بقيمة 42 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 463 مليار درهم.

ارتفعت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، لتبلغ 207 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة 21 %، بقيمة 35 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، وارتفاع بنسبة 11 %، بقيمة 21 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بما يشكل نسبة 45 % من إجمالي ودائع العملاء.

وبالنسبة للربع الثاني من عام 2025، ارتفعت الأرباح بنسبة 17 %، لتصل إلى 3.035 مليارات درهم، وذلك قبل خصم الضريبة، وبلغ صافي الأرباح 2.568 مليار درهم، بعد خصم الضريبة.