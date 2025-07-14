شراكة بين " إنوڤا " و"شنايدر إلكتريك" لتعزيز حلول الطاقة في منطقة الخليج

أعلنت إنوڤا، شركة حلول إدارة الطاقة والمنشآت والخدمات التقنية المتعددة، والمشروع المشترك بين ماجد الفطيم وفيوليا، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شنايدر إلكتريك، العالمية، وتجمع هذه الشراكة بين تقنيات شنايدر إلكتريك المتطورة، والتي تشمل الشبكات المصغّرة، وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبُنى شحن المركبات الكهربائية - مع خبرة إنوڤا العميقة في استراتيجيات كفاءة الطاقة وأنظمة إدارة الأصول المتطورة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تزداد فيه جهود المنطقة للحدّ من انبعاثات الكربون في الأعمال والانتقال إلى أنظمة طاقة أكثر نظافة ومرونة، مع تركيز مشترك على تحقيق نتائج ملموسة في كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.

وقال رينو كابري، الرئيس التنفيذي لشركة إنوڤا: " في ظلّ خطواتنا المتسارعة نحو مستقبل مستدام للطاقة في منطقة الخليج، يُتيح تعاوننا مع شنايدر إلكتريك أن ندمج التقنيات المتقدمة وحلول كفاءة الطاقة، وأن نحسّن محفظة خدماتنا ونعزّز القيمة المقدمة لعملائنا".

ومنذ تأسيسها في العام 2002 كمشروع مشترك بين ماجد الفطيم وفيوليا، مكنت " إنوڤا " العملاء في جميع أنحاء المنطقة من توفير أكثر من 530 مليون درهم من نفقات الطاقة، مع خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 580 ألف طن.

وأضاف: "معاً، نحن نتمتّع بمكانة فريدة تسمح بتمكين عملائنا على امتداد مختلف القطاعات من تعزيز كفاءة استخدامهم للطاقة والحدّ من انبعاثات الكربون، بشكل يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة من جانب الأطراف المعنيّة في شركة إنوڤا – والتي تشمل برنامج "فيوليا" الاستراتيجي GreenUp - بموازاة تقديم مساهمة قيمة من حيث تحقيق الأهداف البيئية للمنطقة".

وقالت أمل الشاذلي، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج: "في ظل تزايد اهتمام دول المنطقة بالحدّ من انبعاثات الكربون في الأعمال وبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة، أصبح من المهم بالنسبة للشركات، من مختلف القطاعات، العمل على تحسين استهلاك الطاقة والحفاظ على بيئة صحية ومنتجة، مع تحديث مرافقها القديمة".

وأضافت: "يرتكز تعاوننا مع إنوڤا على التزامنا بإرساء معيار جديد لخفض انبعاثات الكربون في المنطقة من خلال تعزيز التكامل بين التكنولوجيا والخبرات، تماشياً مع هدفنا المشترك بدعم المؤسسات ومساعدتها في تحقيق التحول عبر الاستدامة والابتكار والمرونة التشغيلية".

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز تبني التقنيات الذكية ودعم دمج الطاقة المتجددة في العمليات الأساسية للشركات. كما ستمكن هذه المبادرة الشركات من المساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الإقليمية بشأن توسيع نطاق انتشار الطاقة النظيفة والكفاءة، من خلال برنامجي EcoFit وEcoCare من شنايدر إلكتريك، اللذين يهدفان إلى تحديث الأنظمة القديمة.

ومن خلال دمج تقنيات شنايدر إلكتريك مع قدرات إنوڤا في مجال إدارة الأصول والعمليات الفنية، ستقدّم الشركتان حلولاً جاهزة للمستقبل تواكب متطلبات الاستدامة المتطورة لدى العملاء.

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