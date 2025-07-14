«تيك توك» و«فيزا» تدعمان الشركات الصغيرة في الإمارات

أعلنت شركتا «تيك توك» و«فيزا» عن إبرامهما شراكةً استراتيجية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك من خلال تزويدها بالأدوات والموارد والحوافز التي تساعدها على الازدهار في ظل الاقتصاد الرقمي.

وابتداءً من أول يوليو الجاري، ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنفق 250 دولاراً على حملاتها الإعلانية في «تيك توك» باستخدام بطاقة فيزا التجارية، على رصيد إعلاني بقيمة 150 دولاراً من تيك توك، ما يعزز من فرص وصولها إلى جماهير جديدة ونمو أعمالها.

يتاح هذا العرض لمستخدمي مدير إعلانات تيك توك الجدد حصراً، ويسري حتى 30 سبتمبر 2025. وبالإضافة إلى رصيد الإعلانات، ستحصل الشركات المؤهلة على مجموعة من المزايا الحصرية، منها دورة تدريبية متقدمة في أساسيات تيك توك، ولقاءات مع خبراء المنصة، والاشتراك في برنامج «Grow with TikTok» لإرشادهم حول كيفية التفاعل مع المحتوى وزيادة شعبيتهم على المنصة. وكميزة إضافية، ستحصل أول ثلاث شركات صغيرة ومتوسطة تشارك في العرض على إعلان مجاني يقدمه أحد صناع المحتوى.

وقالت جوان شهاب، رئيسة قسم الشراكات التجارية، حلول الأعمال العالمية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في «تيك توك»: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد في دولة الإمارات، ولذا فنحن ملتزمون بمساعدتها على تحقيق النجاح في العصر الرقمي. وستتيح لنا شراكتنا مع فيزا تقديم حوافز مالية للشركات، فضلاً عن تزويدها بالمعرفة والأدوات التي تساعدها على الظهور بنحو أصيل ومبدع على تيك توك. وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والنمو الرقمي».

ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من قوة تيك توك للوصول إلى العملاء وتنمية أعمالها عبر الإنترنت. كما يظهر التزام الشركتين بدعم رواد الأعمال في المنطقة، في إطار استراتيجية دولة الإمارات الأوسع نطاقاً لتسريع التبني الرقمي ودفع عجلة التنويع الاقتصادي من خلال الابتكار.

وقالت ساليمة غوتييفا، نائب رئيس «فيزا» والمدير الإقليمي للشركة بدولة الإمارات: «تفخر فيزا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الأساسية للاستدامة الاقتصادية والابتكار في الدولة. وسيتيح تعاوننا مع تيك توك لهذه الشركات الوصول إلى عملاء جدد من خلال التسويق الرقمي وتزويدهم بالمهارات اللازمة للازدهار. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بتمكين روّاد الأعمال ضمن أجندة التحول الرقمي لدولة الإمارات».

تُمثل هذه الشراكة خطوةً مهمةً لسد الفجوة بين التمكين المالي والإبداع الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال الجمع بين حلول الدفع الموثوقة من «فيزا» ومنصة تيك توك الحيوية، ستفتح هذه المبادرة آفاقاً جديدة لأصحاب الأعمال للتوسع بثقة في العالم الرقمي ذي الأهمية المتزايدة.