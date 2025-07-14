الخليج للملاحة تجمع 500 مليون درهم لدعم صفقة استحواذ "بروج"

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة المدرجة في "سوق دبي المالي"، عن الإتمام الناجح لعملية طرح السندات الإلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم، حيث تجاوزت حصيلة الاكتتاب 520 مليون درهم من المساهمين المؤهلين الذين اكتتبوا من خلال بنك تلقي الاكتتاب - بنك الإمارات دبي الوطني، وتم عرض السندات بسعر 1.10 درهم للسند، على أن يتم تحويلها إلى أسهم في أو قبل 29 أكتوبر 2025.

ويُعد هذا الطرح جزءاً أساسياً من صفقة الاستحواذ الاستراتيجية بقيمة 3.2 مليارات درهم على أصول وشركات بروج للطاقة المحدودة، مما يعزز من رؤية الشركة في التوسع بقطاع البنية التحتية للطاقة في المنطقة. وسيتم تخصيص عائدات الـ 500 مليون درهم من السندات لتمويل الجزء النقدي من الصفقة. أما بالنسبة للجزئين الآخرين فسيتم تمويلهما من خلال صدار حوالي 359 مليون سهم جديد لصالح بروج بسعر 1.25 درهم إماراتي للسهم، مع فترة حظر لمدة عام، وإصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي لصالح بروج، تحول إلى أسهم بالسعر ذاته، مع فترة حظر لمدة عام أيضاً بعد التحويل.

وصرح الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة: "يمثل هذا الاكتتاب خطوة مهمة في تنفيذ صفقة الاستحواذ، ويعكس ثقة المساهمين في رؤية الشركة للتوسع في قطاع البنية التحتية للطاقة. سنواصل التركيز على استكمال باقي مراحل الصفقة بما يعزز مكانة الخليج للملاحة كمزود متكامل لحلول الخدمات اللوجستية في المنطقة."

وأضاف : "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع المساهمين الذين شاركوا في الاكتتاب على دعمهم المستمر وثقتهم القوية، كما أعرب عن تقديري للشركاء والمستشارين والجهات التنظيمية التي أسهمت في إنجاح هذا الطرح. نحن ملتزمون بالمضي قدماً في تنفيذ صفقة الاستحواذ وفق الجدول الزمني المخطط، والعمل على دمج الأصول الجديدة بسلاسة، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والقيمة المستدامة للمساهمين."

وأكدت الشركة بأنه لن يتم فتح نافذة الاكتتاب للشريحة الثانية المخصصة لكبار المساهمين، حيث أنه قد تم جمع المبلغ بالكامل من الشريحة الأولى. وبذلك، تم اغلاق عملية الاكتتاب رسمياً ولن يتم قبول أي طلبات أخرى.