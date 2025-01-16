"كيليكس بايو" المملوكة لـ "مبادلة" تستحوذ على "ديابيتيك"

أكملت "كيليكس بايو"، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، عملية الاستحواذ على "ديابيتيك" التابعة لشركة جلفار، ويعد الاستحواذ إضافة نوعية لمحفظة مبادلة في قطاع الصناعات الدوائية الحيوية، ويعزز دورها في تصنيع هذه المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يدعم تطلعاتها وجهودها في تطوير قطاع الصناعات الدوائية في الإمارات عبر جهود التصنيع المحلية.

تضم منشأة "ديابيتيك" أجهزة تصنيع مواد دوائية بسعة 20,000 لتر، إضافة إلى منشأة خاصة لتعبئة وتحضير المنتجات الدوائية. وتم تصميم المنشأة الحديثة وفقاً لأعلى معايير الاتحاد الأوروبي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ما يجعلها الأولى من نوعها في دول التعاون.

ويتماشى الاستحواذ الاستراتيجي مع التزام مبادلة بالاستثمار المسؤول، والرامي لمواجهة التحديات العالمية الكبرى مثل ازدياد انتشار مرض السكري والطلب المتزايد على المنتجات الميكروبية، مثل نظائر الإنسولين والببتيدات الشبيهة بالجلوكاجون GLP-1، التي تعد أساسية لعلاج مثل هذه الحالات محلياً وعالمياً.

الاستثمار المسؤول

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "يُمثل استحواذ "كيليكس بايو" على "ديابيتيك" إنجازاً مهماً لمبادلة، معززاً مكانتنا في قطاع تصنيع الأدوية الحيوية عالمياً. ويأتي هذا الاستثمار الاستراتيجي تماشياً مع التزامنا بالاستثمار المسؤول، حيث يسهم في تنويع اقتصادنا الوطني، مع التركيز على مواجهة التحديات الصحية العالمية، كالحاجة المتزايدة لنظائر الإنسولين. وسيمكننا هذا الاستحواذ من تصنيع هذه الأدوية محلياً، مما يعزز مكانة دولة الإمارات في النظام البيئي العالمي لعلوم الحياة."

الحلول العلاجية

وقال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "تدرك مبادلة الأهمية الحيوية لضمان توفير الحلول العلاجية مثل نظائر الأنسولين، لاسيما في ظل تزايد الطلب العالمي والتحديات المتعلقة بالإمدادات. وفي ضوء ذلك، يأتي استحواذها على ديابيتيك، كاستجابة مباشرة لهذه الحاجة. ومن المؤكد أن هذه الخطوة الاستراتيجية تسهم بتعزيز مكانة مبادلة وقطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، وتعكس أيضاً التزامنا بتحسين منظومة الصحة العالمية من خلال دعم سلسلة إمداد نظائر الأنسولين بشكل آمن ومستدام".

قدرات التصنيع

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: "يأتي بيع هذه المنشأة ضمن خطوات استراتيجية في "جلفار" لتصفية الأصول غير الأساسية. وتدعم جلفار مبادرة مبادلة لتعزيز قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات وبناء قدرات تصنيع أوسع نطاقاً للمواد الفعالة في الدولة".

العلاجات الحيوية

وقال حسين سيدي سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة "كيليكس بايو": "يؤكد الاستحواذ على شركة ’ديابيتيك‘ التزام مبادلة بدعم مسيرة نمونا، ودعم تطوير قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، ومع الارتفاع الملحوظ في أعداد مرضى السكري على مستوى العالم، يشكّل الوصول إلى نظائر الأنسولين تحدّياً في العديد من المناطق. ولمعالجة هذا التحدي، تهدف ’كيليكس بايو‘ إلى تحسين الوصول إلى العلاجات الحيوية وضمان حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجون إليها".

وإلى جانب كونها خطوة مهمة تعكس التزام مبادلة بدعم رؤية الإمارات لتحقيق الريادة العالمية في قطاع الصناعات الدوائية وجهود تنويع الاقتصاد، يعزز الاستحواذ على شركة "ديابيتيك" من مكانة مبادلة في هذا القطاع الحيوي. كما تتكامل هذه الخطوة مع استحواذ الشركة الأخير على 4 شركات صناعة دوائية التابعة لـ "جلوبال ون هيلث كير".