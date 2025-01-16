«أمريكان إكسبريس» و«أدنوك للتوزيع» توقّعان شراكة لتعزيز خدمات الدفع

وقعت شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط اتفاقية شراكة تجارية مع شركة أدنوك للتوزيع، تتيح لأعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس استخدام بطاقاتهم لدى أكثر من 500 محطة لتعبئة الوقود التابعة لشركة أدنوك للتوزيع، إضافة إلى التمتع بتجربة تسوق سلسة لدى أسواق الواحة المنتشرة في أنحاء الإمارات.

وتأتي الاتفاقية الاستراتيجية في إطار التزام أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط بمواصلة تعزيز تجربة العملاء، وتوسعة شبكة قبول بطاقاتها لدى المتاجر، ما يوفر لأعضاء البطاقات مزيداً من الراحة والمرونة في معاملاتهم اليومية.

ومن خلال الاتفاقية تتمكن أدنوك للتوزيع من خدمة قاعدة جديدة من العملاء، تتمثل في أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس في الإمارات وحول العالم. وتصدر أمريكان إكسبريس أكثر من 140 مليون بطاقة على مستوى العالم، لأعضائها من الأفراد أو من الشركات والأعمال.

وقال سعود سوار، الرئيس التنفيذي للأعمال في أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط،: «تحرص أمريكان إكسبريس على التعاون مع الشركات الرائدة في الشرق الأوسط، في إطار سعيها المستمر، للارتقاء بتجارب التسوق اليومي لأعضاء بطاقاتها، وتوسعة شبكة قبول بطاقات أمريكان إكسبريس لدى المتاجر، وتوفير خيارات دفع متنوعة ومرنة لأعضاء بطاقاتنا، وتعزيز تجارب التسوق المتميزة لعملائنا».

وقالت غرازييلا مارتينز، نائب رئيس الأعمال التجارية في أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط: «تعتبر شراكتنا مع أدنوك للتوزيع خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية المتمثلة في زيادة تغطية بطاقات أمريكان إكسبريس لدى متاجر دولة الإمارات.