سوق دبي يحلّق فوق 5250 نقطة بمكاسب 757 مليون درهم

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.10%، مسجلاً 5250.86 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 14 مايو 2014، ليربح السوق ما يناهز 757 مليون درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 917.6 مليار درهم في نهاية جلسة أمس إلى 918.35 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وتصدر سهم «الاستشارات المالية الدولية» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 7.5% مغلقاً عند 5.16 دراهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ158.4 مليون درهم مرتفعاً 0.39%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 76.3 مليون درهم ليصعد 0.46% مغلقاً عند 21.9 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «دو» 4.4%، و«تكافل الإمارات» 3.3%، و«المزايا القابضة» 3.04%، و«شعاع كابيتال» 2%.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 12.75 درهماً، وانخفض سهم «تيكوم» بنسبة 0.3% عند 3.25 دراهم.

وكان سهم «دريك أند سكل» الأكثر تداولاً، مرتفعاً بنسبة 0.6% عند 0.362 درهم، وبتداولات تجاوزت 51 مليون سهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي ، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 18 مليون درهم ، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 257.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 239.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.16% متجاوزاً مستوى 9500 نقطة ليغلق عند 9513.21 نقطة ، ليربح السوق ما يناهز مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 181.9 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 117.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 74 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «أبوظبي لبناء السفن» 11.06%، و«أمريكانا للمطاعم» 5.26%، و«مجموعة أرام» 3.9%، و«البنك التجاري الدولي» 2.5%. وارتفع سهم إشراق للاستثمار بنسبة 0.9% عند 0.344 درهم،.

وأقفل سهم «ملتيبلاي» على انخفاض بنسبة 0.9% عند 2.15 درهم، وأغلق سهم «أدنوك للحفر» عند سعره السابق 5.65 دراهم.

وكان سهم أبوظبي الوطنية للفنادق الأكثر تداولاً، منخفضا بنسبة 0.7% عند 0.609 درهم، وبتداولات تجاوزت 25 مليون سهم.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب لرأسمالها السوقي بنحو 1.8 مليار درهم في ختام التداولات ، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.904 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.906 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.988 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و918.35 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي، و636.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 547.5 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 34.85 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أسواق الأسهم العربية ارتفاعاً شبه جماعي اليوم، وصعد مؤشر بورصة الكويت الرئيسي 0.07% وقطر 0.42% والبحرين 0.01%، فيما خالفت بورصة مسقط بتراجع 0.13%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.3% ليغلق عند 12212 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.2 مليارات ريال.

وارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 3% عند 34.45 ريالاً. وأنهت أسهم البنك الأول، والمراعي، واتحاد اتصالات، وبي إس إف، وإس تي سي، والمواساة، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4%.

وصعد سهم معادن، بنسبة 2% عند 47.45 ريالاً، وكانت الشركة قد أعلنت عن اكتشافات جديدة للذهب والنحاس.

وتصدر سهم نايس ون، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 10% عند 59.70 ريالاً، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 9 ملايين سهم وبقيمة 530 مليون ريال. وأغلق سهم مرافق مرتفعاً 6% إلى 55 ريالاً.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الإنماء، بنسبة 1% عند 29.60 ريالاً. وتصدر سهم أسترا الصناعية، تراجعات السوق اليوم بنسبة 5% عند 190.60 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى 2.177 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 29389 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 36533 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 12930 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 8121 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 11199 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة.