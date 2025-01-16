ذهب بـ 1.5 مليون درهم من «دبي للمجوهرات»

اختتمت مجموعة دبي للمجوهرات حملتها المميزة ضمن فعاليات النسخة 30 من مهرجان دبي للتسوق بمنح جوائز ذهبية، بقيمة 1.5 مليون درهم. الحملة، التي تعد واحدة من أبرز المبادرات، التي تنظمها المجموعة سنوياً، شهدت فوز 20 مشاركاً بجوائز ذهبية قيّمة، مما عزز جاذبية المهرجان وحماسة المشاركين.

وامتدت الحملة من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير الجاري ، حيث حصل المتسوقون الذين أنفقوا 1,500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة على فرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية، حيث تم خلال هذه السحوبات تقديم كيلوغرام من الذهب أسبوعياً، في لحظات مليئة بالفرح والسعادة للفائزين.

كما تضمنت الحملة عروضاً حصرية شملت خصومات تصل إلى 50 % على مجوهرات مختارة، وتخفيضات على رسوم المصنعية بنسبة تتراوح بين 1 - 5 %، بالإضافة إلى إلغاء أي خصومات على استبدال الذهب القديم، وتقديم هدايا مجانية مع مشتريات مختارة، مما وفر تجربة تسوق فريدة ومجزية للجميع.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات: «يمثل مهرجان دبي للتسوق منصة مثالية للاحتفاء بمكانة دبي وجهة عالمية لعشاق الذهب والمجوهرات. نحن سعداء بمشاركة عملائنا فرحتهم، وتعزيز حضور دبي كمركز للتسوق الراقي والتجارب الفريدة».