437 فعالية أعمال تعزز نمو اقتصاد دبي 2024

عززت دبي مكانتها الرائدة وجهة عالمية لاستضافة فعاليات الأعمال من المؤتمرات والاجتماعات ومجموعات سياحة الحوافز، خلال 2024، مع فوزها بعطاءات استضافة 437 فعالية أعمال متنوعة للعديد من القطاعات والمجالات المهنية، فيما يتوقع أن تجذب هذه الفعاليات أكثر من 210,731 مشاركاً خلال السنوات المقبلة، والتي ستسهم بشكل إيجابي في العديد من القطاعات، بما فيها السياحة والسفر والفعاليات، إلى جانب استقطاب المواهب العالمية لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبناء شبكات مهنية مثمرة.

وجهة منافسة

وأسهمت جهود «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، التابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتعاونه مع الشركاء والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في تحقيق زيادة لافتة في عدد عطاءات الاستضافة بلغت 20 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وهو ما يؤكد الثقة، التي توليها تلك الجهات بدبي، التي أصبحت وجهة عالمية منافسة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى مدعومة بالابتكار، وبنية تحتية متطورة، وتزايد تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

ويعكس نجاح المدينة، الذي تحقق بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، جاذبية دبي المتزايدة وجهة عالمية متميزة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ومزاياها التي تشمل موقعها الاستراتيجي، والأمان، وسهولة الوصول، وترحيبها بالزوار. ويسهم هذا النجاح في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي، من خلال جذب المزيد من الزوار الدوليين، وترسيخ مكانتها العالمية في قطاع فعاليات الأعمال، كما أنه يسلط الضوء على اقتصادها المزدهر القائم على المعرفة. وتتماشى هذه الفعاليات التي تستقطبها دبي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

تجارب لا تُنسى

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة تستمر فعاليات الأعمال في دعم قطاع السياحة، وتحقيق أولويات دبي الاقتصادية. ويجسد النمو الملحوظ في عطاءات استضافة فعاليات الأعمال، التي نجحت دبي بالفوز بها، خلال عام 2024 مكانة المدينة وجهة رائدة، تتميز بمقومات وإمكانات هائلة، وقادرة على توفير بنية تحتية متطورة وخدمات راقية لاستضافة هذه الفعاليات، فضلاً عن تقديم تجارب لا تُنسى لجميع المنظمين والمشاركين، كما أنها تعزز أهمية دبي كمركز رائد للمعرفة وتبادل الخبرات والابتكار، تستفيد منه الجمعيات والشركات للإسهام في مسيرة تطورها المستمر».

وأضاف: «في ظل هذا الزخم الذي نشهده فإننا نعمل مع شركائنا والجهات المعنية ومزودي الخدمات، لتعزيز مكانة دبي الرائدة في قطاع فعاليات الأعمال، الذي يشهد منافسة عالمية شديدة، وذلك بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

مؤتمرات كبرى

ومن بين فعاليات الأعمال الكبرى التي نجحت دبي في الحصول على حق استضافتها مؤتمر WFNS العالمي لجراحة الأعصاب 2025، والتوقع له باستضافة حوالي 4000 مشارك، وكذلك مؤتمر قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025، الذي سيحضره 1200 مشارك، ومؤتمر الأشعة العربي 2025، بتوقع حضور 1500 مشارك، والندوة العالمية لأبحاث نظم الصحة 2026، بحضور 3000 مشارك، والجمعية العلمية للجنة أبحاث الفضاء 2028 بحضور 3000 مشارك.

كما نجحت دبي في الفوز بعطاءات استضافة فعاليات أعمال مرموقة خلال عام 2024، بما في ذلك فعالية Oppo Guangdong Incentive 2025 المتوقع لها استقطاب 4000 شخص، وفعالية Loyal Connect Global 2025 بحضور3000 مشارك، ومؤتمرGLA Global Logistics Conference 12th، مستضيفاً 1,500 مشارك، وفعالية Forever Living Global Rally 2026، بحضور 12,000 مشارك، وفعالية Emerson Exchange 2026 بنحو 2,500 مشارك، وفعالية Herbalife China Incentive 2026، والتي ستستقطب 1200 مشارك.

مشاركات دولية

ودعم مكتب «فعاليات دبي للأعمال» هذا النجاح عبر مشاركته في معارض تجارية دولية مرموقة مثل IMEX فرانكفورت، و The Meetings Show، وIBTM World، وIMEX أمريكا، إلى جانب الحملات التعريفية الخارجية والوفود المدعوة وزيارات ميدانية تقييمية على مدار العام.

كما شملت جهود المكتب برنامج «السفير»، الذي استفاد من خبراء بارزين في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقطاب المزيد من الفعاليات، بالإضافة إلى عقد شراكات مع منظمات عالمية مثل BestCities، والرابطة الدولية لمنظمي المؤتمرات المحترفين (IAPCO)، ومنظمة إدارة المؤتمرات المهنية (PCMA)، والرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA).

وبفضل هذه النجاحات والإنجازات في العام 2024، صنّفت الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات ICCA دبي كونها أفضل مدينة بالشرق الأوسط في عدد اجتماعات الجمعيات، التي استضافتها في العام 2024، كما حازت لقب أفضل وجهة اجتماعات في الشرق الأوسط وأفريقيا من Cvent.