اتفاقية بين "إمباور" و "وصل" لتبريد منتجع ذا آيلاند بطاقة 23,853 طناً

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة وصل لتزويد مشروع منتجع الجزيرة (ذا آيلاند) في دبي بخدمات تبريد المناطق بطاقة إنتاجية تصل إلى 23,853 طن تبريد. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الجانبين بدعم رؤية دبي التنموية من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على حلول مستدامة وفعالة للطاقة. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التزويد في الربع الأول من 2028.

مشروع منتجع الجزيرة: وجهة عالمية بمعايير استثنائية

يعد مشروع منتجع الجزيرة واحدًا من أكثر المشاريع تميزًا في دبي، حيث يمتد على جزيرة اصطناعية بمساحة 10.5 هكتار ويقع على شاطئ جميرا، بالقرب من برج العرب. يضم المشروع الضخم 3 فنادق عالمية تجمع ما بين الفخامة والابتكار وهي MGM وBellagio وAria بمجموع 1500 وحدة سكنية منها الشقق الفندقية والفلل الفاخرة ذات اطلالات خلابة ومجهزة بأعلى المعايير، بالإضافة إلى مجموعة من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي العالمية وخيارات الترفيه العائلية، وذلك على امتداد شاطئ الجزيرة المبهر.

إسهام "إمباور" في تعزيز استدامة المشروع

كما أكدت "إمباور" بأنها ستقوم بتوفير خدمات تبريد المناطق باستخدام أنظمة متطورة تضمن كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون حيث تم تصميم الشبكة الخاصة بالمشروع لتلبية الاحتياجات التبريدية للمرافق المتنوعة التي يقدمها منتجع الجزيرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات البيئية.

وقال سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل، "نحن نسعى دائمًا لتطوير مشاريع تترك اثراً مهماً في السوق العقاري وتعكس رؤيتنا المستقبلية لدبي مثل مشروع منتجع الجزيرة. تعمل شراكتنا مع "إمباور" على التعزيز من كفاءة المشروع وفعاليته، وتساعدنا في دعم أهداف التنمية المستدامة في دبي."

ومن جهته قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "نحن فخورون بالتعاون مع مجموعة وصل في هذا المشروع المتميز الذي يعكس التزامنا بالمساهمة في تعزيز استدامة دبي عبر حلول تبريد مبتكرة. ومشروع منتجع الجزيرة (ذا آيلاند) ليس مجرد مشروع عقاري؛ بل هو نموذج يحتذى به في التميز العمراني والبيئي."

وأكد أن إضافة مشروع منتجع الجزيرة (ذا آيلاند) في دبي إلى محفظة تبريد "إمباور" يعكس ثقة المطورين العقاريين والمتعاملين في خدماتها الموثوقة ويعزز من دورها في تقديم خدمات تبريد أكثر جودة تتميز باستهلاك أقل للطاقة بنسبة 50% من خدمات التبريد التقليدية المستخدمة حاليا، موضحاً أن "إمباور" تركز على خدمة المشاريع العقارية الرائدة وخاصة الفندقية، إذ تقدم خدماتها الى أكثر من 21% من الفنادق السياحية في دبي وتزود جميع القطاعات والمنشآت السكنية والتجارية والترفيهية بخدماتها ذات المواصفات العالمية المستدامة لدعم الدور الريادي لإمارة دبي في تخفيض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

والجدير بالذكر أن "إمباور" كانت قد وقعت مسبقاً اتفاقيات عديدة مع مجموعة "وصل" لتوفير خدمات تبريد المناطق لمجموعة من مشاريعها المختلفة، ومن أبرزها مشروع "وصل 1" الذي تبلغ قدرته التبريدية 30,000 طن والذي يضم قرابة 13 برجًا سكنيًا، حيث قامت المؤسسة مسبقاً بتزويد المرحلة الأولى منه فيما سيتم تزويد باقي المراحل وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، بالإضافة إلى "برج وصل" الذي تزوده "إمباور" حالياً بـ 3,900 طن تبريد على شارع الشيخ زايد ، والذي يعد من المباني الشاهقة الارتفاع، حيث يبلغ ارتفاعه 303 متر، ويتميز بتصميمه المبهر.