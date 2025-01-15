«إيه إم آي إس» تفتتح مركز مبيعات في دبي

أعلنت شركة التطوير العقاري «إيه إم آي إس» (AMIS Development) عن افتتاح مركز مبيعاتها الجديد وصالة العرض الخاصة بها في مبنى «ذا صنرايز»، في منطقة الصفا بدبي، بهدف ترسيخ مكانتها في سوق العقارات في الإمارة.

ويمثل المركز وجهة متكاملة لعرض محفظة مشاريع شركة «إيه إم آي إس»، حيث يقدم رؤية شاملة تعكس إنجازات الشركة السابقة وطموحاتها المستقبلية. يفتح المركز أبوابه من الاثنين إلى الجمعة، ليكون وجهة رئيسية تجمع المستثمرين والعملاء والشركاء، موفراً لهم فرصة استثنائية لاستكشاف المشاريع الفاخرة، التي تقدمها الشركة، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتميزة.

تجربة استثنائية

وقال نيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه إم آي إس» للتطوير العقاري: «يشرفنا أن نقدم لشركائنا تجربة استثنائية تجسد الفخامة والتفرد، التي تميز مشاريعنا. ومع استعدادنا لإطلاق مشروع جديد في الربع الأول من 2025 سيكون لمركز المبيعات الجديد دور أساسي في تعزيز العلاقات وترسيخ الثقة بعملائنا وشركائنا».

وتستهل «إيه إم آي إس» العام 2025 بإطلاق مجموعة من المشاريع الفريدة، التي تعيد تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة، من خلال تقديم تصاميم داخلية استثنائية وتصميمات حصرية ووسائل راحة عالمية المستوى.

وخلال 2024 أطلقت «إيه إم آي إس» مشروع «وودلاند ريزيدنسز»، الذي بلغت قيمته 425 مليون درهم، والذي يقع داخل المنطقة 11 الحيوية في ميدان، وتم بيعه بالكامل في غضون أسبوع واحد من إطلاقه، ويمتد المشروع على 220,000 قدم مربعة قابلة للبيع، ليعيد تعريف مفهوم السكن الفاخر، عبر دمج التصاميم المبتكرة مع الحلول العملية المتكاملة. وشهد المشروع تعاوناً بين «إيه إم آي إس» و «لامينام» لتزويد كل فيلا بالأسطح، التي تحمل العلامة التجارية «أوتوموبيلي لامبورغيني».

واستكمالاً لمسيرتها نجحت «إيه إم آي إس» للتطوير العقاري في الحصول على استثمار كبير من «صندوق آسيا والمحيط الهادئ ذات الرأس المال المتغير»، الذي يعد من أبرز صناديق الاستثمار في سنغافورة. في نوفمبر 2024 وقّع الصندوق مذكرة تفاهم لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات درهم في «إيه إم آي إس».