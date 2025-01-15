شراكة بين "ماغناتي" وشركة المدفوعات الوطنية الهندية

أبوظبي - البيان

أطلقت "ماغناتي"، مزود حلول الدفع في الشرق الأوسط، شراكة استراتيجية مع الشركة الدولية لخدمات الدفع التابعة لشركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI )، بهدف توفير حلول السداد عبر أنظمة واجهة الدفع الموحدة (UPI ) للمسافرين الهنود، باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR codes ) في أجهزة نقاط البيع التابعة لشركة ماغناتي في الإمارات .

وتعتبر واجهة الدفع الموحدة (UPI) من أفضل أنظمة السداد الفوري وأكثرها نجاحاً في العالم، مع معالجة أكثر من 15 مليار معاملة في الهند خلال نوفمبر 2024. ويتميز هذا الحل بكفاءة تكاليفه، وهو مصمم للاستخدام على الأجهزة المتحركة، وأصبح الخيار المفضل للمدفوعات الرقمية حول العالم، نظراً لما يوفره من معايير بساطة العمليات والأمان والثقة في إجراء المعاملات التجارية.

وتعمل "ماغناتي" من خلال هذه الشراكة على إثراء محفظتها المتنوعة من حلول الدفع، مما يتيح للتجار في الإمارات تلبية احتياجات قاعدة أوسع من العملاء من الهند.

وفي إطار المرحلة التجريبية الأولى، أطلقت "ماغناتي" خدمة قبول واجهة الدفع الموحدة في سوق دبي الحرة لتحسين تجربة التسوق والدفع للمسافرين من الهند؛ في الوقت الذي تخطط فيه لتوسعة نطاق الخدمة لتشمل قطاعات حيوية مثل تجارة التجزئة والضيافة والنقل ومتاجر السوبرماركت وغيرها.

قنوات الدفع

وقال سليم محمود أوان، العضو المنتدب، ورئيس تطوير أعمال الحلول المؤسسية في "ماغناتي": "تساهم شراكتنا مع NPCI في توسيع نطاق القنوات البديلة للدفع بالتزامن مع تعزيز تجربة العملاء، من خلال تقديم حلول مبتكرة وآمنة تلبي احتياجات المسافرين والمقيمين من الهند. وتعكس الخطوة التزامنا الجاد والمستمر بتطوير منظومة مدفوعات رقمية متكاملة، ترتكز على الابتكار وتعزيز القيمة من خلال توطيد الترابط بين الأسواق العالمية".

تجربة سلسة

وقال ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية لخدمات الدفع التابعة لشركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI ): "تعتبر الشراكة مع "ماغناتي" خطوة استراتيجية نحو توسيع قبول خدمات واجهة الدفع الموحدة (UPI) في دولة الإمارات؛ فهي توفر العديد من المزايا للمسافرين من الهند، وتضمن لهم تجربة دفع سلسة ومألوفة في وجهات رئيسية مثل سوق دبي الحرة. وينسجم هذا التعاون في مضمونه وأهدافه مع رؤيتنا الرامية إلى توفير شبكة عالمية لقبول المدفوعات الرقمية للمسافرين الهنود، وتحسين تجربة الدفع الخاصة بهم أثناء تنقلهم. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الشراكة في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية القوية التي تجمع بين الإمارات والهند".

شريك موثوق

وقال راميش سيدامبي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "ترتبط شراكة ماغناتي ارتباطاً وثيقاً بالتزامها بالابتكار والحلول المتمحورة حول العملاء. ومن خلال دمج واجهة الدفع الموحدة (UPI ) في نظام قبول المدفوعات الخاص بها، تثبت ’ماغناتي‘ مكانتها كشريك موثوق به للشركات في أنحاء الإمارات، ما يتيح تجارب دفع سريعة وسهلة وآمنة للتجار والعملاء على حد سواء".