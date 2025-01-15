إماراتية رئيساً لفريق عمل بمنظمة الطيران المدني الدولي

تم اختيار وفاء عبدالله العبيدلي، مدير أول إدارة الرقابة والتفتيش في قطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، رئيساً لفريق عمل بناء القدرات في مجال التسهيلات التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".

يأتي هذا الاختيار تأكيداً على الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية ودورها المحوري في قيادة المبادرات والمشاريع الدولية ضمن قطاع الطيران المدني.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني:"إن اختيار وفاء عبدالله العبيدلي لرئاسة فريق العمل يعكس الصورة الحقيقية للكفاءات الوطنية التي تمثل الإمارات في المحافل الدولية. هذا الإنجاز يؤكد التزامنا بتطوير قدراتنا البشرية وضمان حضورنا الفاعل في صياغة مستقبل الطيران المدني. نحن نؤمن بقدرة كوادرنا الوطنية على تقديم إسهامات متميزة تعزز من مكانة الدولة كركيزة أساسية في أمن وسلامة الطيران على المستوى العالمي."

ويُعد الإنجاز إضافة نوعية لمسيرة المرأة الإماراتية في قطاع الطيران المدني، ودليلاً على المكانة الريادية التي تحتلها الدولة في قطاع الطيران المدني الدولي.