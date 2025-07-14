غرفة الشارقة تختتم بعثتها التجارية إلى الهند لتوسيع التعاون الصناعي

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، أعمال بعثتها التجارية في جمهورية الهند، بتنظيم لقاءات عمل، واجتماعات مع عدد من المسؤولين في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية في مدينة أحمد آباد، بولاية جوجارات الهندية، على هامش «ملتقى الأعمال»، الذي نظمته الغرفة في المحطة الثانية لبعثتها التجارية إلى الهند، والذي سلّط الضوء على الآفاق الواعدة لدى الجانبين، لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين.

حضر الملتقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وجمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي.

وأكد عبدالله العويس أن عقد الملتقى بمدينة أحمد آباد، يأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين، والتي تشهد نمواً متسارعاً.