«أرامكس» تطلق كشك خدمة ذاتية في دبي

أطلقت «أرامكس» كشك خدمة ذاتية مبتكر في فرعها الرئيسي بمنطقة أم رمول في دبي، لتصبح أول شركة خدمات لوجستية تقدم حلاً متكاملاً من هذا النوع في الإمارة.

ويتيح كشك أومني للتسليم (OMNI Drop Off) للعملاء إجراء عمليات تغليف الطرود ووزنها وشحنها خلال دقائق، من دون الحاجة إلى مساعدة من المشغل.

ويأتي الكشك من شركة الأبحاث والتطوير العالمية أومنيك (OMNIC)، التي تتخذ من مدينة ميلان مقراً لها وتتخصص في حلول الأتمتة والخدمة الذاتية في الخدمات اللوجستية، والتجزئة، والتجارة الإلكترونية، وخدمات الضيافة في الفنادق والمطاعم والمقاهي (HoReCa). ويشكل الكشك نقطة خدمة ذاتية لعملاء «أرامكس»، ما يتيح لهم إرسال وإعادة الطرود من دون الاضطرار للانتظار في الطابور أو التواصل مع الموظف المسؤول.

وبفضل كاميرا إنتل وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يوفر الكشك قياسات الطرود بدقة لتقديم أسعار دقيقة وعدم السماح بحصول أي أخطاء في عملية التوصيل وإضافة إلى ذلك، يتم تحليل الطرود لكشف الأغراض أو المواد المحظورة لأغراض أمنية.

وقالت إلينا عبود، مديرة الابتكار العالمي لدى أرامكس: «صمم الحل الجديد ليتكامل بكل سلاسة مع الحياة كثيرة المشاغل لعملائنا في دبي، حيث يوفر خدمة سريعة وموثوقة ومستقلة. ويمر المشروع حالياً بمرحلة تجريبية، وفي حال نجاحه، نخطط لنشره في مواقع عدة ضمن دولة الإمارات وخارجها، بما في ذلك مواقع مفتوحة على مدار الساعة مثل مراكز التسوق والمراكز المجتمعية. وستتيح هذه الخطوة لعملائنا الاستفادة من خدماتنا في الوقت المناسب لهم».

وقالت آن سنيتكو، المديرة الأولى للمنتجات لدى أومنيك: «يوفر كشك أومني للتسليم تجربة الخدمة الذاتية في المراحل الأولى من عملية شحن الطرود. واعتدنا على هذه التقنية في مجال التجزئة مع أجهزة مثل أكشاك الدفع الذاتي، التي تتيح للعملاء التسوق بسهولة دون الحاجة لمساعدة أمين الصندوق، وذلك من خلال اختيار المنتج، ومسح الرمز التعريفي، ثم الدفع ومغادرة المتجر بكل بساطة. وتلقى هذه الحلول انتشاراً وطلباً في مجال التسوق، لكنها تعد ابتكاراً في مجال إرسال الطرود».

وتستغرق العملية بضع دقائق وتتضمن 6 خطوات بسيطة.