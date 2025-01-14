«إكويتي» تستعد لإطلاق صندوق استثماري في الإمارات

أعلنت مجموعة إكويتي حصولها على الموافقة المبدئية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لإطلاق «صندوق إكويتي العالمي المتوازن»، كجزء من منتجها الجديد «Equiti Wealth».

وتعمل محفظة Equiti Wealth، ضمن إطار التزامها بإتاحة الفرصة لجميع فئات المستثمرين للوصول إلى منتجات إدارة الثروات، على تضمين مجموعة واسعة من خيارات الاستثمار في منصة واحدة، ما يجعل من إدارة الثروات عملية يمكن للجميع الوصول إليها.

وقال محمد الأحمد قطماوي، الشريك المؤسس لمجموعة إكويتي: «إن منجزنا اليوم يمثل لحظة محورية بالنسبة لمجموعة إكويتي، إذ إننا نعيد تأكيد التزامنا بتوفير فرص مالية في متناول الجميع».

وأضاف: «لقد صممت محفظة Equiti Wealth بتركيز على المستثمر بفكرها وفكرتها، ولتمهد الطريق أمام كل من يرغب في التقدم في مسيرته المالية، والاستفادة من الصناديق المدارة باحترافية عالية».

من جهته، قال غورانغ ديساي، المدير الإداري لمنصة Equiti Wealth: «إننا نسعى من خلال إزالة العوائق أمام مسيرة تنمية الثروة إلى تمكين عملائنا بالأدوات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المالية». وأضاف: «إن التزامنا يكمن في تقديم حلول استثمارية تمتاز بالاعتمادية العالية وسهولة الاستخدام، والتي تناسب جميع مستويات المستثمرين، من المبتدئين إلى المحترفين ذوي الخبرة».

تمكّن هذه المبادرة المستثمرين، ابتداء من 1000 دولار بحد أدنى، من الوصول غير المسبوق إلى مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار.