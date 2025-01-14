سوق دبي يواصل ارتفاعه.. والمكاسب مليار درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.25 % أو ما يعادل 13 نقطة، مسجلاً 5245.55 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 14 مايو 2014، ليربح السوق ما يناهز مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 916.5 مليار درهم في نهاية جلسة أمس إلى 917.6 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وقاد سهم «أرامكس» ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي للجلسة الثانية على التوالي مرتفعاً 7.55 % بسيولة 92.7 مليون درهم مغلقاً عند 2.85 درهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أغسطس 2023، ليأتي في المرتبة الثانية من حيث السيولة بعد سهم «إعمار العقارية»، الذي استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ166.3 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «دبي الوطنية للتأمين» 4.7 %، و«سلامة» 2.86 %، و«تكافل الإمارات» 2.74 %، و«أمان» 2.7 %، و«ديوا» 1.06 %، و«طلبات» 0.62 %، و«دبي الإسلامي» 0.41 %. كما ارتفع سهم «دريك آند سكل» بنسبة 0.3 % عند 0.360 درهم.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 0.4 % عند 12.70 درهماً، بينما انخفض سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 4.6 % عند 0.250 درهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي ، واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 36 مليون درهم ، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 371.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 335.95 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.41 % إلى مستوى 9497.61 نقطة ، ليربح السوق ما يناهز 12 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 183.4 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 113.15 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 91.3 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «أبوظبي لبناء السفن» 14.99 %، و«إي سفن- أذونات» 5 %، و«ألفا ظبي القابضة» 4.88 %، و«أبوظبي الوطنية للفنادق» 4.07 %.

وأقفل سهم «ملتيبلاي» على ارتفاع بنسبة 0.5 % عند 2.17 درهم،، بينما ارتفع سهم «أدنوك للحفر» بنسبة 3.7 % عند 5.65 دراهم، وارتفع سهم «لولو» بنسبة 0.5 % عند 2.00 درهم، بينما ارتفع سهم «أمريكانا» بنسبة 3.6 % عند 2.28 درهم.

المكاسب والسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات الجلسة، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 13 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.905 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.891 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.987 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و917.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.77 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي، و685.5 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 531.6 ملايين سهم عبر تنفيذ نحو 37.6 ألف صفقة.

الأسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أسواق الأسهم العربية ارتفاع شبه جماعي اليوم، وصعد مؤشر بورصة مسقط 0.30 %، والكويت 0.63 % وقطر 1.6 %، فيما خالفت بورصة البحرين بتراجع 1.3 %، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 1.44 %.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.52 % ليغلق عند 12173 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليارات ريال. وارتفع سهم أكوا باور، بنسبة 1 % عند 401.20 ريال. وأنهت أسهم بنك الرياض، وبي إس إف، والبنك الأول، وإس تي سي، وبوبا العربية، والاستثمار، والمراعي، وسليمان الحبيب، والمجموعة السعودية، تداولاتها على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و4 %. وارتفع سهم «نايس ون»، بنسبة 10 % عند 54.30 ريالاً، وصعد سهم الموسى بنسبة 4 % عند 136 ريالاً، وأغلق سهم «أمريكانا»، عند 2.42 ريال مرتفعاً 9 %، وصعد سهم «سينومي ريتيل»، بنسبة 8 % عند 15.78 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجع دام 5 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.144 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.44 % ليغلق عند مستوى 28967 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.39 % ليغلق عند مستوى 35968 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 1.46 % ليغلق عند مستوى 12745 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.19 % ليغلق عند مستوى 8011 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.22 % ليغلق عند مستوى 11036 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.06 % ليغلق عند مستوى 3039 نقطة.