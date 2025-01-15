وفد أوزبكي يطّلع على أحدث تجارب «دوكاب» في القطاع الصناعي

استقبلت مجموعة دوكاب وفداً من حكومة جمهورية أوزبكستان، برئاسة لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة الأوزبكي، وعزيز أورونوف، الممثل الخاص لرئيس أوزبكستان لشؤون منظمة التجارة.

وتأتي الزيارة في إطار الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان التي بدأت عام 2020، وضمن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية في عام 2024.

وكان في استقبال الوفد، كل من تشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في «دوكاب»، ومشعل النقبي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «دوكاب»، ومحمد القرشي، المدير العام للشؤون الحكومية في «دوكاب»، وثاني المري، ضابط الشؤون الحكومية، والمهندسة شيماء الحمادي.

وأكدت المجموعة أن زيارة الوفد الأوزبكي هي الثالثة من نوعها وهي تشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب بين البلدين في القطاع الصناعي، كما تظهر احتمالات لاتفاقيات وشراكات مستقبلية مع المجموعة، إذ تحرص دوكاب على تطوير العلاقات مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دفع عجلة التقدم والابتكار في القطاع الصناعي، ودعم مشاريع البنية التحتية. وقال ميلاغوي: «تواصل مجموعة دوكاب جهودها المتميزة في تعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في القطاع الصناعي على المستويين العالمي والإقليمي، من خلال تطوير منتجات مبتكرة ومتطورة ومستدامة تلبي احتياجات الأسواق العالمية».