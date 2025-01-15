«دي بي ورلد» تضاعف حصتها 3 مرات في منطقة البحر المتوسط

أعلنت شركة «يونيفيدر»، التابعة لمحفظة الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن تسجيلها لنموّ ملحوظ في قطاع التجارة داخل البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2024؛ حيث تضاعفت حصتها في السوق 3 مرات لتصل إلى نسبة 4.3%، معزّزة بذلك من مكانتها الرائدة كمشغّل رئيسي على مستوى المنطقة.

وسجّلت «يونيفيدر» أعلى نسبة نموّ في الطاقة الاستيعابية بين جميع شركات النقل على مستوى المنطقة، لتصبح من بين أكبر 6 مشغلّين في البحر الأبيض المتوسط، بحسب تقارير شركة «ألفالاينر» المتخصّصة في تحليلات قطاع الشحن العالمي.

وفي الوقت الحالي، يضمّ أسطول «يونيفيدر» في البحر الأبيض المتوسط 20 سفينة حاويات بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 24,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مما يجعل «يونيفيدر» على قدم المساواة في المنطقة مع شركة الشحن العالمية الرائدة؛ «كوسكو شيبنغ لاينز».

وخلال العام الماضي، أطلقت «يونيفيدر» 7 خدمات جديدة داخل البحر الأبيض المتوسط، لتضيف بذلك طاقة استيعابية تصل إلى 10,600 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع زيادة في معدّل حجم سفنها إلى 1,186 حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، ستوسع «يونيفيدر» خدماتها في البحر الأسود لتعزيز حضورها الإقليمي، والتأكيد على التزام الشركة بتلبية الطلب المتزايد على حلول التجارة الإقليمية السلسة، مع دعم الشركات بالخدمات اللوجستية الموثوقة والمرنة.

وتشير هذه الخطوات الاستراتيجية إلى قدرة «يونيفيدر» على تلبية الاحتياجات المتنامية لتدفق حركة التجارة الإقليمية، وإلى دورها الهام في تعزيز الربط في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

وقال جانيش راج، الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات في الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية: «إنّ نجاح يونيفيدر في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود يعكس قدرتنا على التكيف مع حركة السوق المتنامية، وعلى تقديم حلول مخصّصة تواكب الاحتياجات المتغيّرة لدى متعاملينا.

ومع توسع خدماتنا وأسطولنا، نساهم في تلبية الطلب المتزايد على الربط في المنطقة، ونحقق قيمة طويلة الأجل لمتعاملينا.

كما تؤكد هذه الإنجازات الدور الهام للمشغّلين الإقليميين في دعم تدفق التجارة العالمية وتعزيز سلاسل التوريد».

وفي ديسمبر 2024، شهد قطاع التجارة عبر البحر الأبيض المتوسط زيادة في الطاقة الاستيعابية للنقل بنسبة 9.3%، أي ما يقارب 50 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

وارتفعت حصّة «يونيفيدر» في هذه السوق المتنامية من 1.5% إلى 4.3%، لترتقي بذلك 5 مراكز وصولاً إلى المرتبة السادسة على قائمة أكبر المشغّلين من حيث الطاقة الاستيعابية في المنطقة.

ويرتبط هذا النموّ بشكل مباشر بتحولات حركة التجارة، حيث يستعين مشغّلو الخطوط الرئيسية بخدمات داخلية إقليمية لمشغّلين أكثر مرونة مثل «يونيفيدر».

ومن جانبه، قال مارتن جارد، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفيدر» إيه/إس: «يؤكد النموّ الذي شهدناه خلال العام الماضي دورنا الهام كشريك موثوق للمتعاملين الباحثين عن خيارات شحن فعّالة من حيث التكلفة ومستدامة، في بيئة أعمالنا سريعة التطور.

كما يعكس نموّنا في سوق البحر الأبيض المتوسط وتوسّعنا في البحر الأسود تركيزنا الاستراتيجي على تلبية احتياجات قطاع الشحن الذي يشهد تحوّلات عميقة نتيجة للعوامل الجيوسياسية والاقتصادية، والحاجة إلى حلول سلسلة توريد أكثر مرونة واستجابة.

ومن خلال تقديم خدمات إقليمية موثوقة ومرنة وفعّالة، نُمكّن متعاملينا من مواجهة هذه التحوّلات المتسارعة، والحدّ من التعقيدات التشغيلية وتعزيز وصولهم إلى السوق».

وتأتي استثمارات «يونيفيدر» المستدامة في منطقتيّ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود منسجمة مع رؤية الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي تجاه ربط الأسواق، وتبسيط التجارة للشركات في جميع أنحاء العالم.

وبالاستفادة من شبكة وخبرات مجموعة موانئ دبي العالمية، تواصل «يونيفيدر» تقديم حلول نقل مرنة وموثوقة ومستدامة لضمان حركة تجارية سلسة في أكثر المناطق ديناميكية على مستوى العالم.