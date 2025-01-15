عودة «بريك بلك الشرق الأوسط» إلى دبي 10 فبراير

تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، تعود فعالية «بريك بلك الشرق الأوسط» إلى مركز دبي التجاري العالمي في 10 - 11 فبراير 2025 لتقديم نسخة هي الأكثر تأثيراً حتى الآن، وتشير المؤشرات كافة إلى حدث قياسي لشحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع في المنطقة.

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «لقد أثبتت فعالية «بريك بلك الشرق الأوسط» مراراً قدرتها على جمع المتخصصين في الصناعة، وتعزيز التعاون، وترويج الحلول المبتكرة لسلسلة التوريد.

وبعد نجاح نسخة عام 2024 التي استقطبت أكثر من 7000 مشارك، يتوقع أن يستقطب «بريك بلك الشرق الأوسط 2025» أكثر من 7500 زائر.

ويظهر التسجيل هذا العام تقدماً كبيراً مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة بنسبة مزدوجة في عدد التسجيلات المبكرة.

وقال شهاب الجسمي، نائب الرئيس الأول للموانئ والمحطات في «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، الميناء المضيف لفعالية «بريك بلك الشرق الأوسط»: «إن تطوير البنية التحتية، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، والتركيز المتزايد على التصنيع المحلي، تخلق فرصاً جديدة للقطاع في المنطقة، كأحد المزودين الرئيسيين لحلول اللوجستيات الشاملة، نحن نزيد من استثماراتنا في التكنولوجيا والبنية التحتية لتلبية هذه المتطلبات المتزايدة، ونحن فخورون بدعم هذه المنصة التي تستمر في جذب أبرز الشركاء الاستراتيجيين في القطاع على مستوى العالم».

وتواصل الفعالية توسعها من حيث الحجم والنفوذ، حيث تم تأكيد 175 شركة بالفعل للمشاركة في المساحات المخصصة للعرض، متجاوزة عدد العارضين في نسخة 2024 والبالغ 157.

كما تم زيادة مساحة المعرض لتلبية هذه الزيادة في الطلب، بعد معدل إعادة حجز غير مسبوق بنسبة 101 % خلال فعالية 2024.

وقال محمد جابر، الرئيس التنفيذي للعمليات والعضو المنتدب لشركة «دي إس في إير آند سي» أبوظبي: «إن النمو اللافت لهذه الفعالية هو دليل على روح التعاون في القطاع، في «بريك بلك الشرق الأوسط»، نتجاوز مجرد مناقشة التحديات للعمل معاً لإيجاد حلول عملية، لضمان تكيف القطاع مع التغييرات واستمراره في الازدهار.

جدول الفعالية

سيتم خلال الفعالية الرئيسة لعام 2025 مناقشة أهم المواضيع التي تهم المتخصصين في الصناعة على مدار يومين، بما في ذلك آفاق المشاريع الإقليمية لتحديد الفرص التجارية الجديدة، استراتيجيات التخفيف من المخاطر في بيئة من الفوضى المفروضة، بناء تعريف جديد للطاقة الخضراء، استكشاف الديناميكيات المتطورة للتعاون بين الشاحنين والموردين، وما يلزم للفوز بالأعمال من أبرز المطورين (EPCs)، وجلسة مزدوجة حول آفاق الأساطيل تشمل السعة، والمباني الجديدة، والاتجاهات الاقتصادية، والتحديات التنظيمية.

وقال أرنود ديكيرس، رئيس تطوير الأعمال في «دي إتش إل لمشاريع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»: «تركز نقاشات «بريك بلك الشرق الأوسط» على أهم الحوارات الحيوية التي تواجه قطاع شحن البضائع والمشاريع، بصفتنا الراعي، تلتزم «دي إتش إل» بتسهيل هذه المناقشات المهمة، ودفع الابتكار، وضمان استعداد القطاع للتحديات المقبلة».

وقال ببن بلامير، مدير الفعاليات في «بريك بلك الشرق الأوسط»: «عاماً بعد عام، يزداد اهتمام المعنيين بقطاع شحن البضائع السائبة لحضور مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، والذي أثبت أنه الحدث الأبرز المتخصص في قطاع شحن البضائع والمشاريع الكبرى. مع برامج قوية وحضور دولي لا مثيل له، ستكون فعالية هذا العام محركاً قوياً للنمو والابتكار عبر جميع القطاعات».