غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الأردن

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد دبلوماسي واقتصادي من المملكة الأردنية الهاشمية سبل تعزيز مجالات العمل المشترك لتكثيف تواصل القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات واستكشاف الفرص من خلال تنظيم المنتديات واللقاءات المشتركة التي تجمع رجال الأعمال من الجانبين وتساهم في بناء شراكات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء أمس بمقر غرفة الشارقة بين عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعاصم محمد العبابنة القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي والمناطق الشمالية وخليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمّان بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من المسؤولين.

واتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة بين غرفة الشارقة ونظيرتها في عمّان وتنظيم لقاءات وزيارات لوفود اقتصادية كما تم التطرق إلى العديد من الموضوعات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري إلى جانب العمل على زيادة مشاركة الشركات الأردنية في المعارض التي تنظم بمركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة الشارقة والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتجارية وتحظى بمشاركة إقليمية وعالمية كبيرة.

وأشاد عبدالله سلطان العويس بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونمو ملحوظ خاصة على الصعيد الاقتصادي حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر دولي في الأردن إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن بنهاية 2023 أكثر من 4 مليارات دولار تشكّل 14% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.