مجلس الأعمال الإماراتي الماليزي يدعو إلى شراكات تجارية مستدامة

عقد مجلس الأعمال الإماراتي الماليزي أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي اجتماعه الثاني تزامنا مع زيارة رئيس وزارء ماليزيا للدولة.

وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة عيسى عبد الله الغرير، رئيس مجموعة عيسى الغرير للاستثمار، ومن الجانب الماليزي إيمي زيرين محمد من شركة بتروناس بتروناس الماليزية، وذلك بحضور سعادة أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات وأعضاء المجلس من الجانبين.

وأكد الغرير حرص القطاع الخاص الإماراتي على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، مشيداً بعمق العلاقات الإماراتية الماليزية التي تشهد تطوراً مستمراً، موضحاً دور مجلس الأعمال في تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق جديدة بما يتماشى مع تطلعات مجتمع الأعمال بالبلدين الصديقين، من خلال إيجاد المزيد من الفرص المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المستدامة، والسعي للاستفادة منها لخلق شراكة طويلة تعود بالنفع على البلدين في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الشركات والمؤسسات الاستثمارية الماليزية الاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية الخلاقة التي توفرها الإمارات أمام الاستثمارات الأجنبية من حيث سهولة ممارسة الأعمال.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة متابعة لمخرجات الاجتماع ووضع خطة عمل المجلس للاجتماع القادم الذي سيعقد في شهر مايو بالعاصمة كوالامبور، مع مقترح عقد منتدى أعمال يضمن أهم القطاعات التجارية.