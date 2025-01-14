القرية العالمية تعزز تجارب تسوق موسمها الـ 29 الاستثنائية

دبي - البيان

استهلت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، العام الجديد بتسليط الضوء على تجارب التسوق الموسمية الاستثنائية، مرحبة بجميع ضيوفها لاستكشاف فرص رائعة للتسوق والتواصل مع الباعة للحصول على أفضل الأسعار من خلال ما توفره أجنحتها من أروع البضائع العالمية الفريدة والمتميزة.



وتضم القرية العالمية 30 جناحاً يمثلون أكثر من 90 ثقافة عالمية، تتيح لضيوفها الاطلاع على مجموعة متنوعة من المنتجات، التي تشمل قطعاً أصيلة وعصرية، منها ما هو مصنوع يدوياً، بالإضافة إلى الهدايا التذكارية والتحف والمستلزمات المنزلية والأزياء ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، فضلاً عن تشكيلة متنوعة أيضاً من المنتجات الغذائية من مختلف أنحاء العالم، التي تجمعها هذه الوجهة الحيوية.



وتمثل القرية العالمية ملاذاً مثالياً للتسوق يلبي أذواق جميع ضيوفها بفضل ما تحتويه من منتجات متنوعة، وأجواء تسوق غنية، تعطي المتسوقين فرصة التعرف على الأبعاد الثقافية للمنتجات، مما يمنحهم ذكريات وقصصاً من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يتماشى مع التزام القرية العالمية بالتميز والاحتفاء بالثقافات، وتقديم «عالم أكثر روعة» لضيوفها من داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها.



ويمثل كل جناح بوابة تنقل الضيوف إلى عالم من القطع المتميزة تعرض فيها روائع تراثية ومنتجات عصرية في آنٍ واحد.



تجارب غامرة



ولا تقتصر القرية العالمية على كونها مجرد وجهة للتسوق، بل تتيح لضيوفها العديد من التجارب الغامرة والملهمة التي تحفز روح الاستكشاف وتصنع لحظات خالدة في الذاكرة. وبفضل ما تتيحه من تجارب ثقافية عالمية والعديد من تجارب تناول الطعام والترفيه، حيث تقدم الوجهة لروادها فرصة مثالية لاستكشاف العالم من خلال نافذتها.



وفيما يلي لمحة عامة عن تجارب التسوق في 30 جناحاً ثقافياً.



عروض غنية

وتقدم الأجنحة الجديدة لكل من «العراق» و«الأردن» و«سريلانكا وبنغلاديش» عروضاً غنية لا تفوت، حيث يعرض جناح «العراق» منتجات غذائية تقليدية وهدايا تذكارية رائعة ولوحات فنية وتحفاً مصممة بدقة لتعكس تراثه العريق، في حين يتيح جناح «الأردن» للضيوف استكشاف المنسوجات التقليدية المطرزة ومنتجات البحر الميت للعناية بالجمال والبشرة وقطعاً تراثية تجسد تقاليد منطقة بلاد الشام.



ويقدم جناح «سريلانكا وبنغلاديش» أصنافاً غنية من الشاي المعطر والأقمشة الملونة والمجوهرات المصنوعة يدوياً لتمنح الضيوف لمحة عن ثقافة وتقاليد جنوب آسيا.



التقاليد العميقة

وتجسد أجنحة كل من الإمارات والسعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت ثراء التراث والثقافة والفنون الخليجية في أبهى صورها، حيث تقدم لمحة فريدة عن حرفها التقليدية المميزة. وتعكس هذه الأجنحة الهوية الثقافية العريقة لمنطقة الخليج من خلال ما تقدمه من مجوهرات مزخرفة وعباءات وكنادير وتمور فاخرة، بالإضافة إلى السجاد المنسوج وأصناف التوابل الفريدة والقهوة والمكسرات. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بالإيقاعات الموسيقية والرقصات التراثية التي تحيي التقاليد الخليجية الأصيلة، ما يعزز التجربة الغامرة التي يخوضونها.



ويعكس جناح اليمن غنى التراث اليمني بما يقدمه من أنواع العسل والعطور والخناجر والتذكارات الفضية المصنوعة يدوياً.



بلاد الشام



وتدعو القرية العالمية ضيوفها لاستكشاف جذور بلاد الشام وتاريخها وتراثها العريقين، فإلى جانب جناح الأردن الذي تم تدشينه حديثاً، تسلط كل من أجنحة فلسطين وسوريا ولبنان الضوء على المنسوجات المطرزة والفخار المصنوع يدوياً، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية الشهية، التي تشمل الحلويات التقليدية والفواكه المجففة والزيتون الطازج، والزعتر، ومنتجات الأجبان والألبان.



مقتنيات أنيقة



وتعرض أجنحة إيران وتركيا وأفغانستان في القرية العالمية جوانب ساحرة من تراث غرب آسيا، حيث تبرز الأصالة والعراقة في جميع التفاصيل. ويستعرض جناح إيران جمال السجاد الفارسي ومنتجات الزعفران الفاخر، بالإضافة إلى اللوحات الفنية والآلات الموسيقية المصممة بإتقان والمستوحاة من الحضارات القديمة، ما يجعل زيارته تجربة فريدة لعشاق الفن والتراث.



من جانبه، يتميز جناح تركيا بتقديم أصناف البقلاوة الشهية والشاي التقليدي بنكهاته المتنوعة والفستق الطازج، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأدوات المنزلية. ويبرز جناح أفغانستان بمنتجاته الجلدية عالية الجودة والقطع الصوفية الفاخرة التي تعكس التراث الأفغاني العريق. وتقدم هذه الأجنحة مشهداً متناغماً يحتفي بثقافات غرب آسيا، وتقاليدها المتنوعة بأسلوب متجدد ومميز.



الألوان الدافئة

ويسهم جناحا الهند وباكستان إلى جانب جناح «سريلانكا وبنغلاديش» الجديد في إبراز عراقة التراث الحيوي لمنطقة جنوب آسيا، حيث تفتخر هذه الأجنحة بعرض باقة مميزة من المنسوجات والسجاد متقن الصنع والمجوهرات المبهرة والتوابل التي تحمل عبق طريق الحرير وتاريخه العريق.

وتقدم القرية العالمية لضيوفها فرصة استكشاف عراقة شرق آسيا من خلال أجنحة اليابان والصين وتايلاند وكوريا، التي توفر مزيجاً متناغماً بين التقاليد والابتكارات الحديثة، حيث تعرض هذه الأجنحة أكواب الشاي الخزفية وألبسة الكيمونو

وشاي الماتشا التي تعكس التراث الأصيل للمنطقة، بالإضافة إلى القصص المصورة المعروفة بالثقافة اليابانية باسم «فن المانغا»، والتي تجسد من خلال شخصيات كرتونية مرسومة وكتب ومقتنيات. كما تحتفي هذه الأجنحة بأحدث الابتكارات التي تعرف بها دول شرق آسيا، مثل أجهزة الألعاب وأشكال للشخصيات الكرتونية الحديثة الشهيرة، وأبرز منتجات التجميل والعناية بالبشرة، في تجربة تعكس وجهي شرق آسيا المتسمين بالتقاليد الآسيوية العريقة من جهة ومستقبلها المستدام من جهة أخرى.



جولة في أفريقيا

وتبرز القرية العالمية، من خلال أجنحة أفريقيا والمغرب ومصر، روح القارة الأفريقية النابضة بالحياة، حيث تعرض هذه الأجنحة سلالاً منسوجة يدوياً وأقنعة منحوتة وأصناف زبدة الشيا العضوية التي تحافظ على نعومة البشرة، فضلاً عن الشاي المغربي التقليدي والملابس القطنية المصنوعة من القطن المصري الفاخر الذي يشتهر بجودته العالمية. ويضاف إلى ذلك، قطع الديكور المنزلي المميزة التي تعكس تنوع ثقافات القارة الأفريقية وغناها.



رحلة استكشاف



وتقدم أجنحة روسيا وأوروبا مزيجاً رائعاً من الرقي والفن، حيث تعرض غيتارات مصنوعة بدقة ودمى الماتريوشكا الروسية الشهيرة وصناديق المجوهرات المزخرفة بالصدف وقطع زينة خاطفة للأنظار، تبرز الوجه الراقي للفن الأوروبي والفن الروسي، فيما يظهر جناح الأمريكتين الثقافات الغنية لكل من أمريكا الشمالية والجنوبية من خلال الهدايا التذكارية المميزة والمنتجات الغذائية والملابس.

كما يمكن للضيوف استكشاف ما تقدمه هذه الأجنحة من معروضات تشمل المنتجات الجلدية اليدوية وقبعات رعاة البقر من أمريكا الشمالية، إلى جانب أكواب التشورو المكسيكية من أمريكا الجنوبية، مما يضفي لمسة فريدة على تجربة التسوق.



الأجنحة المجتمعية



وسيتمتع ضيوف القرية العالمية بفرصة استكشاف جناحي «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» و«971 من المجتمع» للاطلاع على ما يقدمانه من منتجات مميزة، والتي تشمل أصناف البخور والعطور والملابس المصممة خصيصاً من قبل رواد أعمال إماراتيين، إلى جانب المستلزمات المنزلية والمنتجات الغذائية الإماراتية وغيرها الكثير. ويشكل هذان الجناحان منصة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين الناشئين، حيث يتيحان لهم فرصة عرض منتجاتهم وخدماتهم ضمن القرية العالمية، التي تحتضن المواهب الإماراتية من خلال شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات الحكومية.