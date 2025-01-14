شراكة في دبي لتعزيز المهارات القيادية للمرأة الإماراتية والعربية

أطلقت مؤسسة عبد الله الغرير بالتعاون مع شركة «سكايرايز بارتنرز» وشركة «بين آند كومباني» الدفعة السابعة من برنامج «نمو الغرير لتمكين المرأة»، الذي يرحّب بالمشاركات من مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة. يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة الإماراتية والعربية من خلال تطوير مهارات القيادة والإدارة، بما يسهم في تحقيق النجاح في حياتهن الوظيفية المهنية والشخصية.

يركّز البرنامج على بناء أساس قوي من المهارات الشخصية الأساسية لدى المرأة، التي غالباً ما تغيب عن المناهج التعليمية التقليدية. ومن خلال ورش عمل تفاعلية، اكتسبت المشاركات خبرات عملية في القيادة، وحل المشكلات، وإدارة المشاريع. وضمّت الدفعة السابعة أكثر من 40 امرأة، شاركن في منهج متكامل يتضمن عشر جلسات ديناميكية بقيادة مدربين محترفين. وتناولت الجلسات مواضيع أساسية مثل «أساسيات القيادة» و«التفكير التصميمي وحل المشكلات».

وقالت منى غندر، نائبة رئيس البرامج والشراكات في مؤسسة عبد الله الغرير: «برنامج نمو الغرير لتمكين المرأة هو جزء من جهودنا المخصصة لدعم وتنمية قادة المستقبل من النساء. وبالتعاون مع بين آند كومباني وشركة سكايرايز بارتنرز، نوفّر للمشاركات المهارات القيادية والخبرات العملية والإرشاد، بما يمكّنهن من المساهمة في مجتمعاتهنّ وتعزيز النمو الاقتصادي».

شاركت شركة «بين آند كومباني»، بصفتها الشريك الاستراتيجي لهذه الدفعة، في تدريب المشاركات على إعداد دراسة جدوى لدخول السوق في قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات، مما منحهنّ تجربة عملية في مجال الاستشارات. وقد قامت المشاركات بتحليل اتجاهات السوق وتفضيلات العملاء، وتقديم توصيات تجارية استناداً إلى التدريب الذي تلقّينه. وفي الفعالية الختامية التي أُقيمت في مقر الشركة بدبي، عرضت المشاركات مشاريعهنّ أمام ممثلين عن مؤسسة عبد الله الغرير وشركة «سكايرايز بارتنرز» وشركة «بين آند كومباني». وقد فاز الفريق الأول بفرصة لإجراء مقابلات أولية مع «بين آند كومباني»، بالإضافة إلى الحصول على دعم إرشادي، مما يُعد خطوة مهمة في مسيرتهنّ المهنية ويعزز تمثيل المرأة الإماراتية في سوق العمل.

بعد انتهاء البرنامج، انضمّت الخرّيجات إلى برنامج الإرشاد ضمن «نمو الغرير لتمكين المرأة»، الذي يمتد لستة أشهر ويتيح لهنّ فرصة التواصل مع خبراء محترفين للحصول على الإرشاد المستمر. يُقدّم هذا البرنامج دعماً ضرورياً يساعد المشاركات على تطبيق مهاراتهنّ المكتسبة في الواقع العملي، مما يضمن جاهزيتهنّ لتحقيق النجاح في بيئة الأعمال.

وقالت سارة سفيان، مؤسسة شركة سكايرايز بارتنرز: «الوصول إلى الدفعة السابعة من برنامج نمو الغرير لتمكين المرأة يُعدّ إنجازاً مهماً، والتعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير في هذا العمل الهادف هو أمر نفخر به كثيراً. كما يتمثّل التزامنا في ضمان تميُّز البرنامج من خلال تزويد المشاركات بمهارات عملية وربطهنّ بفرص واقعية في القطاع الخاص – وهي تجربة لا تُقدر بثمن. نحن سعداء بشكل خاص بمشاركة «بين آند كومباني» في هذه الدفعة، حيث قدّمت للمشاركات فرصة استثنائية للعمل في مشاريع استشارية رفيعة المستوى».

وأضافت سارة مينيللي، شريكة في بين آند كومباني: «كان من الملهم أن نكون محاطين بمجموعة من النساء الموهوبات، ومساعدتهنّ على تطوير مهارات ستفيدهنّ في مسيرتهنّ الوظيفية والمهنية. لقد أدهشني الالتزام الذي أظهرته المجموعة وسرعة تطبيقهنّ للأشياء التي تعلّمنها. فقد مثّلت هذه المبادرة فرصة حقيقية للمشاركات لفهم كيفية عمل شركة «بين» بشكل مباشر، وكانت تجربة استثنائية. إنّ برامج كهذه تمثّل فرصة فريدة لدعم قادة المستقبل وتعزيز التمثيل الإماراتي في سوق العمل، وكان شرفاً كبيراً لنا المشاركة في هذا العمل».

وعلّقت عائشة علي، إحدى عضوات الفريق الفائز في دراسة الحالة التي قدّمتها بين آند كومباني: «بصفتي رائدة أعمال طموحة، ساعدني برنامج نمو بشكل كبير في رحلتي نحو القيادة والتطوير، خاصة كامرأة. قدّمت الجلسات رؤى قيّمة ارتقت برؤيتي وأهدافي على المستويين الشخصي والمهني. يمكنك بالفعل أن تلمس الشغف لدى الجميع، سواء القائمين على البرنامج أو المشاركين فيه، نحو تعزيز مسارات الوظيفية والمهنية للمرأة وإحداث تغيير في مجتمعنا. ولن يتوقف تأثير البرنامج بعد بضعة أشهر من انتهائه، بل سيظلّ معي طوال مسيرتي المهنية».