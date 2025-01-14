تعاون "نخيل" و 6 شركات معمارية عالمية لتصميم 10 أنماط من الفلل الحصرية

أعلنت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن تعاونها مع 6 شركات معمارية مرموقة محلياً وعالمياً، هي "دبليو إيه تي جى "، و"ساوتا "، و"وايت سبيس أركيتكتس"، و"ناجا للعمارة" "، و"لوكاي "، و"إل دبليو ديزاين جروب"، وذلك لتقديم مجموعة متميزة من 10 أنماط معمارية مخصصة للفلل الشاطئية من خلال مجموعتها الحصرية "بيتش كولكشن" في مشروع نخلة جبل علي.

وابتكرت الشركات المعمارية مجموعة حصرية من 10 منازل تحتفي بالجمال الطبيعي والديناميكية الحضرية للوجهة الأيقونية، مستوحاة من مزيج الجزيرة الفريد من هدوء الواجهة البحرية ومشهد المدينة النابض بالحياة والألوان والأشكال التي تحدد مناظرها الطبيعية.

وتقدم كل شركة رائدة رؤيتها المميزة إلى المشروع، بما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المنازل الاستثنائية التي تدمج بسلاسة بين المعيشة الداخلية والخارجية وتضفي الفخامة الدقيقة على الحياة اليومية.

مواقع رئيسية

تقع الفلل المكونة من 5 و6 رف نوم من مجموعة "بيتش كولكشن" في مواقع رئيسية على شاطئ البحر على طول سعفات "نخلة جبل علي"، وتتراوح من 7300 إلى 8500 قدم مربعة، ما يوفر خصوصية وحصرية لا مثيل لهما. وتتميز كل فيلا بواجهة فريدة وعصرية، مصممة بعناية لتكمل البيئة الساحلية. وتؤدي المداخل الفخمة ذات الارتفاعات المزدوجة العالية إلى مساحات معيشة واسعة، حيث تعرض النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف إطلالات خلابة على الخليج العربي.

وجهة استثنائية

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "بفضل إطلالاتها الخلابة على الواجهة البحرية ورؤيتها الطموحة، ألهمت ’نخلة جبل علي‘ بعض أبرز العقول المعمارية الرائدة في العالم لابتكار روائع خاصة وحصرية يتسم كل منها بالتفرد في الأسلوب والتصميم، لمجموعة ’بيتش كولكشن‘. ويعد تنوع هذه المنازل، التي تجسد الفخامة والتصميم المتطور والتواصل السلس مع الطبيعة، دليلاً على نجاح تعاوننا، بما يبرز التألق الفردي لكل شركة معمارية من خلال التقاط جوهر هذه الوجهة الاستثنائية. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا لتوفير منازل استثنائية تلبي أذواق وأنماط الحياة الملهمة".