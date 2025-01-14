القمة العالمية للحكومات تطلق شراكتين معرفيتين مع شركتين صينيتين

أعلنت القمة العالمية للحكومات، إطلاق شراكتين معرفيتين جديدتين، مع شركتي "شاين وينغ" و"كيه 2 فينتشرز" الصينيتن العالميتين، ضمن جهودها المستمرة لتوسيع انتشارها وأثرها الإيجابي عبر تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات المعرفية، واستقطاب العقول وأصحاب الرؤى والأفكار في مختلف قارات العالم.

وتجسد اتفاقيات الشراكة مع "شاين وينغ" و"كيه 2 فينتشرز" الرؤية المستقبلية للقمة العالمية للحكومات ودورها الريادي في تعزيز الشراكات الدولية التي تساهم في تحفيز الابتكار وبناء مستقبل مستدام، بالاستفادة من خبرات الشركتين العميقة وشبكاتهما الواسعة في الصين وقارة آسيا وانتشارهما العالمي.

وقع اتفاقيتي الشراكة المعرفية معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وكي بي تشينغ الشريك في "شاين وينغ"، وتشارلز كواي مدير "كيه 2 فينتشرز".

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن نموذج عمل القمة العالمية للحكومات يرتكز على توسيع شبكة الشراكات في مختلف المجالات، خصوصاً المعرفية منها، لما تمثله القمة من منصة للمعرفة العالمية في مجالات ابتكار وتصميم حكومات المستقبل، واستشراف التحديات وبناء منظومة الفرص للقطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات ومستقبل الأجيال القادمة.

وقال معاليه إن الشراكتين الجديدتين ستسهمان في دعم إيصال رسالة القمة العالمية للحكومات، وتعزيز الوعي بدورها منصة جامعة للخبراء والعلماء ومستشرفي المستقبل والقيادات الحكومية والدولية ورواد الأعمال، هدفها توفير مساحة للحوار وتحفيز التعاون الدولي الهادف لتشكيل مستقبل أفضل للمجتمعات، مشيراً إلى أن شراكات المعرفة تمثل ركيزة مهمة لتوسيع نطاق القمة ووصولها إلى العالم، وعنصراً داعماً لاستقطاب الرؤى والأفكار وإشراك العقول في مهمة عنوانها الرئيس صناعة المستقبل.

من جهته، أكد كي بي تشينغ حرص شركة "شاين وينغ" على أن المساهمة بنشاط في تحقيق رؤية القمة العالمية للحكومات، مشيراً إلى أن الشركات الصينية أدت دورا مهما في تشكيل العالم على مدار العقد الماضي، لافتاً إلى أن الشركة ستستفيد بالتأكيد من عرض رؤاها المستقبلية عبر منصة عالمية مرموقة مثل منصة القمة.

وأضاف أن شركته تؤمن بأن بناء جسر بين المجتمع الصيني والمجتمعات العالمية الأوسع نطاقًا سيفيد الجميع.

من ناحيته أعرب تشارلز كواي عن سعادته بأن تصبح "كيه 2 فينتشرز" شريك المعرفة للقمة العالمية للحكومات، مشيرا إلى سعيهم إلى أداء دور محوري في القمة، في ربط وتسويق وتوسيع نطاق التقنيات المستقبلية وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لجميع الدول والأسواق والصناعات.

وتوقع أن تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين حياة الجميع، عن طريق الرعاية الصحية المتقدمة والتجارب من خلال الترفيه الغامر والتعلم مدى الحياة عبر التعليم الشخصي في المستقبل.

وتُعد "شاين وينغ" شبكة خدمات مهنية تضم خبراء عالميين، في مقار منتشرة حول العالم، مع تركيزها على قارة آسيا، وتمثل بوابة تربط بين واحدة من أكبر اقتصادات العالم وبقية الدول، وهي شبكة متخصصة في المحاسبة والاستشارات، تضم أكثر من 12 ألف محترف، بما في ذلك أكثر من 640 شريكًا، موزعين على أكثر من 102 مكتب في 21 منطقة.

أما شركة "كيه 2 فينتشرز " فتشمل أنشطتها الرئيسية خدمات استشارات الإدارة، وخاصة الاستشارات الإدارية الاستراتيجية، إضافة إلى استشارات تكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تسويق التكنولوجيا وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات.

وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة محفزة للشراكات الدولية الهادفة لدعم جهود صناعة المستقبل، ومساحة مفتوحة للتعاون الدولي الجامع للحكومات والشركات العالمية والمنظمات الدولية، ونخبة قادة الفكر والخبراء، في بحث التوجهات العالمية الكبرى ورسم مسارات المستقبل، ومشاركة المعرفة وأفضل التجارب والحلول المبتكرة لأهم التحديات التي تواجه المجتمعات في مختلف المجالات.