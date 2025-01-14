«إنفست إندستريال» توسع حضورها الدولي بمكتب إقليمي في الإمارات

أعلنت «إنفست إندستريال» عن افتتاح مكتبها الإقليمي في أبوظبي بهدف توسيع حضورها الدولي، وستنتهج المجموعة في خطوتها الجديدة النموذج الناجح لمكتبها في شنغهاي والذي شكل إضافة إقليمية بارزة ساهمت في تطوير الأعمال وزيادة القيمة للمجموعة منذ 2009. وينطلق العمل في مكتب أبوظبي بفريق مؤلف من 8 موظفين، ومن المرتقب أن يصبح المركز الرئيسي لأنشطة المجموعة وعملياتها في كل أنحاء الشرق الأوسط وآسيا.

وتعد «إنفست إندستريال» مجموعة استثمارية أوروبية رائدة برأس مال يزيد على 15 مليار يورو، وحصلت المجموعة على تصريح الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، لتتمكن من تقديم خدماتها المالية، كالاستشارات وجمع التمويلات والتسويق وتنظيم وتنسيق الخدمات المالية داخل أبوظبي العالمي (ADGM) أو من خلاله.

تعزيز الشراكات

وقال أندريا سي بونومي، رئيس مجلس إدارة «إنفست إندستريال»: «يتمحور نهج مجموعة إنفست إندستريال حول استراتيجية نمو مستدامة تركز على صناعات وقطاعات حيوية تمتلك إمكانات نمو كبيرة بهدف بناء وتطوير شركات عالمية قوية قادرة على المنافسة وتحقيق النجاح على المدى الطويل».

وأضاف إن افتتاح المكتب في أبوظبي يعكس التزامنا الراسخ ببناء وتعزيز الشراكات في الشرق الأوسط وتحفيز مسيرة النمو التحولية في المنطقة، إلى جانب اغتنام الفرص الجذابة التي توفرها هذه الأسواق للشركات التابعة لمحفظتنا، حيث توجد الكثير من الإمكانات الواعدة للتوسع والنمو.

الفرص الواعدة

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): «يشكل افتتاح المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا للمجموعة العالمية في أبوظبي العالمي (ADGM) دليلاً على قوة منظومة الأعمال التي نوفرها للشركات، وقدرتنا على دعم مجموعات الاستثمار العالمية في تحقيق تطلعاتها وخططها للنمو. وسيسهم الإنجاز في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي رائد، كما يؤكد التزامه بالاستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة في المنطقة».

وتقود إيمانويلا سيسيني التي انتقلت من لندن إلى أبوظبي جهود التوسع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وهي شريك، ورئيس مشارك لقسم تحسين العمليات، وامتدت مسيرة عملها لدى المجموعة لقرابة عقد كامل، حيث قادت فرق عمل مختلفة عبر العديد من مكاتب إنفست إندستريال. وتسعى المجموعة إلى تنمية فريقها في الشرق الأوسط تحت قيادة سيسيني، مع التركيز على بناء القدرات التشغيلية في المنطقة، للمساهمة في تحقيق القيمة للشركات التابعة للمجموعة من خلال تعزيز انتشارها، وتطوير قدراتها التصنيعية، وفتح أسواق الشرق الأوسط أمام العديد من الشركات التي تمتلك إمكانات قوية للتوسع والنمو.

من جهة أخرى، يعكس افتتاح مكتب أبوظبي التزام إنفست إندستريال بدعم الأهداف والتطلعات الاقتصادية في المنطقة ودفع عجلة النمو المستدام، حيث تمتلك المجموعة سجلاً قوياً ومتميزاً في مختلف القطاعات، إلى جانب خبرتها الواسعة في التصنيع والقطاعات الفرعية كالأمن الغذائي الذي يحمل أهمية كبيرة لدول التعاون الخليجي.