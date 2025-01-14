تعاون «إيفزا» و«أبوظبي الإسلامي» لتقديم خدمات مصرفية في الإمارات

أعلنت «إيفزا»، مجتمع المناطق الحرة الأكثر ديناميكية في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، لتقديم دعم سلس وحلول مالية مبتكرة للشركات التي تعمل ضمن منظومة «إيفزا دبي».

وتعزز الشراكة الاستراتيجية الالتزام المشترك لكلا الطرفين بتوفير وصول سريع ومريح إلى الخدمات المصرفية الرقمية والحلول المالية ودعم رواد الأعمال فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

جاء توقيع مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم في مقر إيفزا في دبي، بحضور يوخن كنخت، الرئيس التنفيذي لـ «إيفزا»، وأميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبموجب الاتفاقية، ستتمكن الشركات المدرجة ضمن منظومة «إيفزا» من الوصول إلى الخدمات المصرفية لـمصرف أبوظبي الإسلامي، بما في ذلك عمليات فتح الحسابات المبسطة بالإضافة إلى خيارات التمويل الحصرية والدعم الاستشاري الشخصي، مما يمكنها من النجاح في بيئة الأعمال الديناميكية التي تميز دولة الإمارات.

فوائد حصرية

وستمكن الشراكة؛ حاملي التراخيص التجارية ضمن مجتمع «إيفزا دبي» من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الحسابات التجارية ذات الفوائد الحصرية، فضلاً عن مجموعة كاملة من حلول الخدمات المصرفية الرقمية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تؤكد «إيفزا» التزامها بأن تصبح حلاً شاملاً لرواد الأعمال والمستثمرين العالميين، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول المصرفية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي.

بيئة داعمة

وقال يوخن كنخت، الرئيس التنفيذي لـ «إيفزا»: «لقد ركزنا في إيفزا دبي دائماً على خلق بيئة داعمة لنمو الشركات، وتتماشى شراكتنا الجديدة مع مصرف أبوظبي الإسلامي مع هذه الرؤية والتي تستهدف تزويد الشركات بحلول مالية شاملة تلبي الاحتياجات المتطورة لشركائنا، وتعكس الالتزام بإطلاق العنان لفرص جديدة لحاملي تراخيص «إيفزا»، كما تهدف الشراكة إلى إنشاء نظام بيئي سلس يدعم رواد الأعمال والمستثمرين في تحقيق أهدافهم التجارية».

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نحن ملتزمون بدعم منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات تلك الشركات».

وأضاف: «إن الشراكة مع إيفزا دبي تأتي تأكيداً على الالتزام بتبسيط العمليات المصرفية وتمكين الشركات بالأدوات التي تحتاجها للنجاح، مؤكداً السعي لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق القيمة لرجال الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات؛ وذلك من خلال الجمع بين خبرة الخدمات المصرفية الإسلامية ومجتمع المنطقة الحرة الديناميكي في هيئة المنطقة الحرة في دبي».

رؤى استراتيجية

وتهدف الشراكة إلى تبسيط العمليات التجارية لحاملي ترخيص إيفزا من خلال تسريع إعداد الحسابات وتبسيط متطلبات التوثيق، كما تقدم حلول تمويل لتلبية احتياجات الشركات، بدعم من فرق مخصصة تقدم رؤى استراتيجية للتنقل السلس في المشهد المالي بشكل فعال.

ومع استمرار الإمارات في جذب المستثمرين ورواد الأعمال العالميين، تلعب مثل هذه الشراكات دوراً حاسماً في تعزيز مكانة الدولة وجهة تجارية رائدة، من خلال الجمع بين البنية التحتية القوية لـ «إيفزا» والخبرة المالية لمصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف تزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها للنمو.